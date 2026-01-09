Менее месяца назад передача Degpunktā (ТВ3) рассказывала о поездке двух жителей Валмиеры в рижский аэропорт. За несколько километров до границы столицы в их автомобиле вспыхнул огонь, и машина сгорела. С тех пор обугленный остов оставался на обочине Сигулдского шоссе. У многих водителей возникает вопрос — не может ли это препятствие у обочины стать причиной нового происшествия.

17 декабря поездка двух молодых людей за владельцем машины в аэропорт завершилась крайне неудачно. Путь из Валмиеры прервался на Сигулдском шоссе, прямо перед границей Риги, когда в салоне неожиданно появился дым, а вскоре автомобиль превратился в печь.

"За 20 секунд машина полностью загорелась. Не было времени даже думать. Мы быстро выскочили, сразу схватили вещи, позвонили — и вот мы здесь. (DP: Запаха или чего-то подобного раньше не было?) Нет, всё произошло внезапно. Ни дыма, ни запаха. Просто вдруг — и всё", - рассказывал тогда водитель Volkswagen.

Оба молодых человека не пострадали, и сразу после того, как пожар был потушен, они покинули место происшествия. А машина так и осталась стоять на месте.

С момента инцидента прошло 22 дня, но автомобиль так и не был убран. Только за полчаса до выхода сюжета его отбуксировали с шоссе вглубь прилегающего подъездного пути, а Гаркалнская коммунальная служба убрала золу и обломки, скопившиеся под машиной. Таким образом, обочина освобождена. Однако дальнейшая судьба сгоревшего остова пока неизвестна.

Старший инспектор муниципальной полиции Ропажского края в телефонном разговоре сообщил, что в худшем случае машина будет убрана с помощью самоуправления через 30 дней.

"Владельцу отправлено предупреждающее письмо, что он обязан переместить автомобиль либо на свою территорию, либо в другое подходящее место. Теперь у него есть установленный законом срок, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, у нас будет право передать автомобиль на переработку. Или он может написать заявление об отказе от машины, тогда её можно будет убрать быстрее", - пояснил старший инспектор Муниципальной полиции Ропажского края Раймонд Тарвидс.

В идеальной ситуации сгоревшее транспортное средство следовало убрать с шоссе в тот же день. Если не владельцу, то это должны были сделать экстренные службы. Возможно, его расположение показалось полиции допустимым — по крайней мере, настолько, чтобы не мешать другим водителям.

"Чтобы предотвратить аварию, провести спасательные работы или устранить последствия аварии, транспортное средство разрешено перемещать в другое место, где стоянка разрешена, любым способом. Почему этого не сделали службы, работавшие на месте тогда, я прокомментировать не могу", - ответил Тарвидс.

Опасный объект с дороги убрали, и теперь остаётся ждать действий владельца. Если он так и не предпримет ничего, через месяц останки Volkswagen, скорее всего, отправятся на металлолом.

ТВ3