Совсем неудачным обернулся день для двух молодых людей. Они ехали из Валмиеры в аэропорт, и ничто не предвещало, что у машины могут возникнуть проблемы, однако немного не доезжая до Риги, им пришлось остановиться и выскочить из автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Недалеко от заправок в районе Берги, по направлению к Риге, движение транспорта было сильно затруднено. На обочине пожарные завершали тушение. В 30 метрах оттуда у полицейской машины Degpunktā встретила двух молодых людей, которые взволнованно рассказали о своей неудачной дне — у девушки как раз был день рождения.

Они ехали из Валмиеры в аэропорт, чтобы встретить своего друга — владельца автомобиля. До пункта назначения оставалось меньше часа, но по совершенно неожиданной и непредсказуемой причине водителю пришлось остановиться.

"Прямо здесь рядом с рулем из воздуховода повалил дым. Я закричала: «Останавливаемся сейчас же!» Мы остановились, и через несколько секунд появились небольшие языки пламени", — рассказывает пассажирка автомобиля Лива.

"Через 20 секунд машина уже полностью горела, там не было времени ни на раздумья, ни на что. Мы быстро выскочили, сразу схватили вещи и позвонили. И вот мы здесь. (Degpunktā: До этого были какие-то запахи, что-то подозрительное?) Нет, всё произошло настолько внезапно. Ни дыма, ни запаха. Просто вдруг и всё", — рассказывает водитель Volkswagen.

Еще до того как пламя стало видно, водитель пытался найти источник дыма, но это не удалось:

"Сначала я хотел открыть капот, но как только стал искать, как его открыть, пламя из того места, где начался пожар, чуть не вырвалось мне в лицо. (Degpunktā: Пальцы не обожгли?) Нет, всё в порядке."

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, они оградили участок дороги, оставив для движения только одну полосу. Сразу за ними прибыли пожарные и медики, но к тому моменту автомобиль уже был полностью охвачен огнем.

Через полчаса машина превратилась в груду обугленного металла, а обочину заполнили пенящиеся жидкости. К счастью, оба молодых человека отделались сильным испугом. Сразу после происшествия они сообщили о случившемся владельцу автомобиля, который тоже был в шоке и не может представить, что могло вызвать возгорание.

ТВ3