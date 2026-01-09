Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция оштрафовала рижанина, припарковавшего авто у собственного гаража 1 4042

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция оштрафовала рижанина, припарковавшего авто у собственного гаража
ФОТО: скриншот видео TV3

Рижанин Доминик живёт на улице Локомотивес в Кенгарагсе. Молодой человек признаёт, что найти свободное место во дворе, где можно оставить машину, довольно трудно, сообщает передача "Без табу" (ТВ3).

Доминикс получил денежный штраф в размере 40 евро. Однако водитель считает, что оштрафован необоснованно. Он пытался обжаловать штраф, но безуспешно.

Хотя Доминикс мог бы ставить машину в гараж, он этого не делает, так как часто кто-то из соседей ставит автомобиль прямо перед дверьми его гаража.

Рижская муниципальная полиция пояснила, что в её распоряжении нет информации о владельцах гаражей, поэтому перед применением штрафа невозможно удостовериться, принадлежит ли транспортное средство владельцу конкретного гаража. В случаях, когда полиция получает жалобу (чаще всего – анонимную) на мешающее транспортное средство, решение принимается, исходя из фактически зафиксированной ситуации на месте. Подобная парковка не только мешает доступу к гаражам, но и затрудняет движение самих транспортных средств.

Юрист, не связанный с делом, Ивар Казакс также считает, что Доминик был оштрафован необоснованно. По его мнению, при обжаловании штрафа, вероятно, не были приложены соответствующие доказательства, поэтому оспорить решение полиции не удалось. Учитывая, что жалоба водителя была отклонена, в этом случае он может обратиться в суд.

ТВ3

Читайте нас также:
#суд #полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
2
2
9

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    9-го января

    Если человек оштрафован не законно, то абсолютно неважно, что знал или не знал мент. Подавайте в суд. И до европейского суда. Завалим ЕСПЧ жалобами из Латвии. Может тогда Европа увидит, какого гадкого утенка пригрела у себя, и может наши внуки увидят демократического лебедя, который действительно будет бороться с беззаконностью и мент будет защищать интересы людей, а не составлять незаконные протоколы и выписывать штрафы.

    61
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчина приговорен к 13 годам тюрьмы за изнасилование девочки-подростка
Изображение к статье: Отказ на границе: шести иностранцам не разрешили въезд в Латвию
Изображение к статье: В Ледурге пламя превратило дом в руины: тушение осложнили газовый баллон и оружие
Изображение к статье: Милая барышня оказалась в застенке. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео