Рижанин Доминик живёт на улице Локомотивес в Кенгарагсе. Молодой человек признаёт, что найти свободное место во дворе, где можно оставить машину, довольно трудно, сообщает передача "Без табу" (ТВ3).

Доминикс получил денежный штраф в размере 40 евро. Однако водитель считает, что оштрафован необоснованно. Он пытался обжаловать штраф, но безуспешно.

Хотя Доминикс мог бы ставить машину в гараж, он этого не делает, так как часто кто-то из соседей ставит автомобиль прямо перед дверьми его гаража.

Рижская муниципальная полиция пояснила, что в её распоряжении нет информации о владельцах гаражей, поэтому перед применением штрафа невозможно удостовериться, принадлежит ли транспортное средство владельцу конкретного гаража. В случаях, когда полиция получает жалобу (чаще всего – анонимную) на мешающее транспортное средство, решение принимается, исходя из фактически зафиксированной ситуации на месте. Подобная парковка не только мешает доступу к гаражам, но и затрудняет движение самих транспортных средств.

Юрист, не связанный с делом, Ивар Казакс также считает, что Доминик был оштрафован необоснованно. По его мнению, при обжаловании штрафа, вероятно, не были приложены соответствующие доказательства, поэтому оспорить решение полиции не удалось. Учитывая, что жалоба водителя была отклонена, в этом случае он может обратиться в суд.

ТВ3