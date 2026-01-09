Baltijas balss logotype
Отказ на границе: шести иностранцам не разрешили въезд в Латвию 0 290

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отказ на границе: шести иностранцам не разрешили въезд в Латвию
ФОТО: LETA

В четверг по соображениям безопасности шести иностранным гражданам было отказано во въезде в Латвию, сообщила агентству LETA Государственная пограничная охрана (ГПО).

В пунктах пограничного контроля Терехово, Гребнево и Патерниеки было отказано во въезде в страну трём гражданам Молдовы, одному гражданину Германии, одному гражданину России и одному гражданину Беларуси. Все лица были возвращены в страны, откуда прибыли.

За первые восемь дней января попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы зафиксированы не были.

Правительство продлило усиленный режим охраны границы в приграничных с Беларусью районах до 30 июня текущего года. Мера введена из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, организуемого со стороны Беларуси. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в крае Аугшдаугава, в Даугавпилсе и в волости Каунатас Резекненского края.

#Латвия #миграция #безопасность #правительство #Беларусь #Россия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
