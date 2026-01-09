Baltijas balss logotype
В Ледурге пламя превратило дом в руины: тушение осложнили газовый баллон и оружие 0 524

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Ледурге пламя превратило дом в руины: тушение осложнили газовый баллон и оружие
ФОТО: скриншот видео TV3

На этой неделе пожарные спешили в Ледургскую волость Сигулдского края. Там горел одноэтажный дом и его крыша – на площади около 100 квадратных метров. Работы по тушению огня пришлось проводить с повышенной осторожностью из-за находящихся в доме потенциально взрывоопасных предметов, однако пламя удалось локализовать, и, к счастью, обошлось без пострадавших, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Сигнал о горящем доме в Ледурге мобилизовал спасателей из двух городов Видземе и трёх посёлков. Множество автоцистерн и пожарных прибыли спасать имущество. Однако менее чем за час до происшествия сосед Модрис видел, как хозяин дома расчищает снег во дворе и, по-видимому, собирается уезжать.

«Мы около трёх часов возвращались домой – ни следа, ничего не было, только машина стояла во дворе с включёнными фарами, как будто собирался выезжать», - рассказал Модрис.

Вскоре другой сосед, проезжая мимо, увидел дым и услышал треск взрывающегося шифера. Он сразу позвонил спасателям, а Модрис с другими жителями отправились посмотреть, что происходит у соседа: «Мне позвонили и спросили: “Что у тебя происходит?” Я вышел на веранду и увидел пламя. Спасателям уже позвонили».

«Я спросила женщину из машины скорой помощи – она сказала, что хозяин дома в Риге. Сказала, что пострадавших нет – слава Богу», - уточнила жительница окрестностей Эгия.

На месте происшествия, наряду с государственными и местными спасателями, работала и добровольная пожарная команда Инчукалнса. Председатель правления этой организации Рихард Кейшс отметил, что если бы хозяин задержался дома ещё хотя бы на несколько минут, ущерб был бы значительно меньше.

«Они просто вовремя не заметили, что начался пожар. Из-за этого и ущерб оказался таким серьёзным. Дом, вероятно, загорелся по всей площади именно потому, что на месте никого не было», - уточнил Кейшс.

В 50 метрах от дома находился пруд, вода из которого спасателям очень пригодилась во время тушения.

Однако были и дополнительные сложности. В доме находились предметы, из-за которых пожарные действовали особенно осторожно.

«В здании находился газовый баллон, поэтому сначала мы действовали очень осторожно. Кроме того, поступила информация, что в доме есть оружие. В ходе тушения мы нашли газовый баллон и вынесли его наружу – к счастью, он оказался полностью пустым. Также нашли оружие в дальней комнате. Все сейфы вынесли наружу», - рассказал Кейшс.

Сосед рассказал, что оружие принадлежит прежнему владельцу дома – он передал дом вместе с ружьями сыну.

«Отец у него охотник. Он переписал дом на сына, и тот стал здесь жить. Этот месяц он практически весь жил тут. Где-то осенью переписал», - уточнил Модрис.

Модрис предполагает, что, возможно, новый хозяин оставил разожжённую печь или включённую плиту. Добровольцы из Инчукалнса, осмотрев очаг возгорания, пришли к аналогичному наиболее вероятному выводу.

«Сильнее всего выгорела центральная часть дома – там, где находилась плита, старая печь, отопительный узел. Это может быть одной из причин», - указал Кейшс.

Правоохранительные органы выяснят, что на самом деле стало причиной пожара. А пока разрушенный дом, скорее всего, проведёт эту зиму под снежным покровом. Вопрос лишь во времени – захочет ли новый владелец его восстанавливать.

TV3

Читайте нас также:
#пожар #оружие #спасатели #ущерб
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

