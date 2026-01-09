Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, в 2020 году во время совместного распития спиртных напитков в Баускском районе обвиняемый решил удовлетворить свое сексуальное влечение, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы.

Мужчина вступил в половую связь с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла понимать значение совершаемых над ней действий и оказывать должное сопротивление.