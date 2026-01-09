В Африке провозгласили целоее десятилетие (2026-2036 гг.) в качестве «десятилетия репараций», таким образом укореняя данную повестку на официальном уровне. Но что стоит за требованиями континента?

Первая международная конференция по данному вопросу прошла в Лагосе в декабре 1990 года, став отправной точкой для конференции в Абудже в апреле 1993 года уже под эгидой Организации Африканского Единства, будущего АС. Конференция в Абудже завершилась прокламацией, которая включала призывы к международному сообществу о признании его «морального долга» перед африканцами и выплате компенсации за перенесённые страдания, к правительствам стран Африки об учреждении Национальных комиссий по вопросам репараций, и фактически создала основу большинства последующих требований, выдвигаемых со стороны африканцев.

Однако уже в первой половине 2000-х, после конференций под эгидой ООН в Дурбане в 2001 году, репарационная повестка начала утрачивать импульс: отсутствие политической воли как в Африке, так и в Европе, отсутствие реальных действий, которые соответствовали бы заявляемым идеям, а также гигантское количество юридических препятствий значительно затормозили процесс.

Более того, сами объёмы запрашиваемых репараций также трудно поддаются оценке: в 1999 году специальная комиссия подсчитала, что европейские страны и США нанесли Африке ущерб на 777 триллионов долларов, учитывая ущерб только от работорговли с XV по XIX века, когда с континента было вывезено примерно 11-12 млн африканцев. Консалтинговые агентства , экономисты и учёные также приводят самые разные цифры: от 5 до 137 трлн долларов.

Тема вновь стала актуальной лишь к началу 2020-х, на волне пандемии COVID-19, обнажившей острое мировое неравенство, а также волны американских протестов Black Lives Matter, помимо прочего декларировавших необходимость выплаты репараций людям африканского происхождения, что получило значительное освещение в социальных сетях и СМИ по всему миру.

В том или ином виде извинения за действия своих стран на континенте в прошлом приносили представители Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландов, Португалии. Однако большинство из таких извинений имели исключительно устный характер и не становились юридической основой для дальнейшего предоставления репараций. Европейские правительства не стремятся ввязываться в опасную для себя тему, даже несмотря на поддержку репарационных идей со стороны ООН.

В настоящий момент существует всего 3 эпизода юридического признания последствий своих действий на континенте. В 2013 году правительство Великобритании урегулировало судебный иск, коллективно поданный кенийцами, пережившими пытки во время подавления восстания Мау Мау. Сумма выплат составила порядка 20 млн фунтов стерлингов. В 2021 году Германия официально признала факт геноцида во время оккупации Намибии и объявила о выделении финансовой помощи в размере более 1 млрд евро на срок более 30 лет. В декабре 2024 года суд Брюсселя постановил , что Бельгия совершила преступления против человечности, насильственно разлучив детей смешанной расы с их африканскими матерями во время 1950-х и обязал выплатить 5 пострадавшим истцам компенсации в размере 50 000 евро.

Восстановление справедливости для Африки, до сей поры не получившее широкой реализации, остаётся одним из самых сложных вопросов в международной повестке. Вместе с тем ожидания по-настоящему объёмных по суммам репараций крайне маловероятны и даже в некоторой степени наивны. Сталкиваясь с непреодолимыми политическими, юридическими и финансовыми барьерами, они, скорее всего, так и останутся требованиями.