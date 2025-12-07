После трагедии на набережной Даугавы, когда автомобиль въехал в реку, в Риге обсуждают, помогут ли металлические столбики у Каменного моста предотвратить подобные случаи. Вице-мэр столицы признает: от умышленного заезда в воду они не спасут, но могут защитить от несчастных случаев, когда машина попадает в реку по ошибке.

После трагического случая на набережной Даугавы в Риге, когда женщина въехала на своем автомобиле в реку, председатель транспортного комитета Рижской думы заявила, что в этом месте у Каменного моста следовало бы установить металлические столбики, поскольку это не единственный подобный случай. Нужно ли каким-то образом менять уличную инфраструктуру в этом месте — такой вопрос передали в передачe TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» заместителю председателя Рижской.

«На самом деле вопрос такой: почему эта машина въехала в реку? Если это был какой-то умысел, как мы слышали в СМИ, то, скорее всего, столбики не помогут», — говорит он.

Ему вспоминается другой случай: «В одном случае на автомобиле забыли поставить ручник, и тогда он самостоятельно скатился в Даугаву — вот в таких ситуациях столбики действительно могли бы помочь».

Поэтому чиновник считает, что имело бы смысл установить такие столбики на случай, когда подобные происшествия происходят непреднамеренно. «Если кто-то пытается въехать туда сознательно, то, скорее всего, столбики не помогут», — заключает вице-мэр Риги.

Впрочем столбики бывают разные, добавим мы от себя.