США нанесли удары по военным целям на острове Харк, который является центром экспорта иранской нефти, а военно-морские силы США вскоре начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, сообщает LETA со ссылкой на AFP. В то же время вооруженные силы Ирана в субботу пригрозили уничтожить связанную с США нефтяную инфраструктуру.

На острове Харк находится крупнейший нефтяной терминал Ирана, через который осуществляется более 90% экспорта иранской сырой нефти и нефтепродуктов.

Трамп на своей платформе социальных сетей "Truth Social" заявил, что военные цели на острове Харк "полностью уничтожены" в ходе "одного из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока".

Трамп сказал, что пока решил не наносить удары по нефтяной инфраструктуре на этом острове. "Однако, если Иран или кто-либо другой сделает что-то, чтобы помешать свободному и безопасному судоходству через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", — предупредил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, когда военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, Трамп сказал, что "это произойдет скоро, очень скоро".

Из-за ударов Ирана движение через Ормузский пролив почти полностью остановлено. Обычно через него проходит пятая часть мировых перевозок сырой нефти и сжиженного природного газа.

До сих пор США и Израиль не наносили ударов по острову Харк, однако американские официальные лица высказывались, что может рассматриваться возможность взятия этого острова под контроль.

Иран угрожает уничтожить связанную с США нефтяную инфраструктуру

Вооруженные силы Ирана в субботу пригрозили уничтожить связанную с США нефтяную инфраструктуру после заявления президента США Дональда Трампа о бомбардировке острова Харк, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Центральный штаб иранской армии заявил, что нефтяная и энергетическая инфраструктура, принадлежащая компаниям, сотрудничавшим с США, будет "немедленно уничтожена и превращена в груду пепла", если будут атакованы энергетические объекты Ирана.

Это заявление, о котором сообщили иранские информационные агентства "Fars" и "Tasnim", стало ответом на заявления президента США.