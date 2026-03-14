На политическом Олимпе ЛР ломают копья – как бы запретить не только продавцу, но и покупателю, вступать в товарно-денежные отношения не на государственном языке. Лингвистические баталии, однако, затуманивают одну важную тему – отчего спустя почти 35 лет от обретения независимости де-факто, в республике по-прежнему немало людей, по-латышски не говорящих. А научить их, дамас ун кунги, не пробовали?

STARS – или священная миссия Министерства

6 марта исполнился год, как образованием и наукой в ЛР рулит Даце Мелбарде (1971), политик весьма многоопытный, получивший закалку во главе местного отделения Британского совета, в руководстве Министерства культуры (2013-2019), а также в стенах Европейского Парламента (2019-2024).

Что с ней еще важно – для начала г-жа Мелбарде активничала в рядах Национального объединения, теперь же состоит в «Новом Единстве». Как говорят, не место красит человека – а человек место. Миграции на этой политической поляне вполне естественны, ведь их фигуранты в главном, по сути – одинаковы…

Возглавляемое Мелбарде Министерство образования и науки (МОН) выступил с новой инициативой: «Разработка учебных и методических материалов латышского языка для взрослых, надзор за качеством и вопросы координации являются мероприятиями по реализации политики образования и государственного языка. Учитывая существующие обстоятельства — растущее число молодых людей в Латвии, большой удельный вес гражданского населения Украины, необходимость укрепления использования латышского языка в обществе и др. – разработанное Минобразования решение предлагает совокупность услуг образования для взрослых, включающую как обеспечение качества обучения латышскому языку и надзор за ним, подготовку и профессиональное совершенствование квалифицированных педагогов, так и внесение обеспечения обучения латышскому языку в платформе управления навыками взрослых STARS для получения общей информации и учета носителей языка. Цель — единый процесс обучения латышскому языку в новом качестве».

Теперь, благодаря инициативе Д.Мелбарде, в ЛР появится единый, межведомственный, сетевой ресурс – клиент которого сможет выяснить все, что его интересует в сфере госязыка; пройти онлайновую проверку; записаться на курсы соответственно своему уровню etc.

В ожидании 23 500 экономически активных мигрантов

Именно такое число фигурирует в документе Министерства экономики под названием «Стратегия развития человеческого капитала для развития будущего рынка труда».

Так что не было бы ребят на электромотоциклах, с зелеными баулами, не забегали бы чиновники резвей. А так, глядите-ка:

«Как свидетельствуют данные статистики миграции и тенденции в наши дни, а также выводы проведенных в Латвии исследований, новички в будущем будут создавать все большую группу изучающих язык. Новичок – иммигрант, который не является ни гражданином Латвии, ни негражданином Латвии и который находится в Латвии не более пяти лет. Новоприбывшие выбрали Латвию как страну проживания по какой-то конкретной мотивации. Это приезжие из стран Европейского Союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарской Конфедерации или третьих стран. Их цели для жизни в Латвии могут быть разными — обычно учеба в латвийских вузах, поиски работы, предпринимательская деятельность или объединение семьи, в том числе необходимость убежища. В контексте со статистическими показателями новоприбывших обеспечение освоения государственного языка может стать важным для безопасности...».

В настоящий момент иностранное сообщество, являющееся целевой группой МОН, составляют прежде всего 11 589 студентов, многие из коих уже включились в местный рынок труда.

«Однако необходимо повысить их интерес и вызвать желание остаться и интегрироваться в Латвию», – черным по белому значится в документе от Д.Мелбарде. Вот здесь бы точно с нею не согласился бы бывший партайгеноссе, любитель коричневых костюмов с красным галстуком, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, руководящий облавами Полиции самоуправления на «нелегалов».

Местных – в последнюю очередь

Пока суд да дело, наши люди тоже могут подучиться латышскому – да хотя бы на бирже труда. В I полугодии 2025 года Государственная служба занятости направила на бесплатные курсы 1114 человек. Но эта практика министру образования и науки кажется порочной:

«Следует оценить необходимость отказа в предоставлении публичного финансирования на обучение латышскому языку в случаях, когда в целевую группу входят граждане и неграждане Латвийской Республики, получившие образование в образовательных учреждениях Латвии, которые длительное время проживают в Латвии и для которых возможности изучения языка были более доступны, чем для новоприбывших».

Логика, конечно, замечательная – а не поинтересоваться ли, чем были заняты граждане/неграждане то время, как Даце каталась по брюсселям и страсбургам? Может быть, они в поте лица вкалывали, создавая ВВП ЛР, из коего платили, кстати, тому самому Празднику песни и танца, за который госпожа Мелбарде была удостоена высокой награды – Благодарственного Письма Кабинета Министров.

Ну, может, в процессе зарабатывания денюжки для любимого государства некоторые и подзабыли госязык – если трудовой процесс его не требовал, скажем, при заливке бетона или закатывании рыбных консервов. Так вместо того, чтобы помочь, министр ныне становится в позу – дескать, не доучились.

Однако на фоне русскоязычного населения, которое, худо ли бедно, но таки выучилось валстс-валоде, иноземец из «третьих стран» выглядит – темным. К тому же, что интересно, попадая в святая святых ЛР – систему ее высшего образования! – он никак не реагирует на языковой фон вокруг.

«Недавно проведенное исследование показало, что большинство студентов третьих стран не знают латышский язык или знают его только на основном уровне, – отмечается в документе от МОН. – 41% опрошенных студентов заявили, что не владеют латышским языком, а 55% оценили свои знания как начальные. 3% опрошенных посчитали, что владеют латышским языком на среднем уровне, и лишь 1% указали, что их владения латышским языком находятся на высоком уровне».

Дорогу освоит идущий

Несмотря на то, что МОН теперь сведет все усилия языковедов воедино, одним образовательным процессом сыт не будешь.

«Хотя обеспечение возможностей освоения латышского языка является важной предпосылкой для стимулирования его использования, этого недостаточно. На повседневное использование языка влияют и другие факторы, в том числе отношение, взгляды и привычки общества. Продолжается работа по информированию и вовлечению общества в укрепление позитивных лингвистических настроений и убеждений в формировании ценностей латышского языка, а также содействие укреплению позитивных привычек к использованию языка. Общество сознательно или бессознательно своими действиями и лингвистическим поведением (например, в разговоре при первой возможности перехода на русский или английский язык, если латышский язык собеседника недостаточно прост) влияет на решение иммигрантов освоить или не освоить язык государства проживания. Изменение лингвистических взглядов, отношения и поведения общества – одна из самых сложных задач в языковой политике».

Золотые слова, Даце! Но остается немаловажный вопрос – о чем мы будем с вами разговаривать, если даже в совершенстве владеющие госязыком политики, лидеры мнений, получают в этой стране лейбл врага.