На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии продолжился рост цен на топливо, при этом самый стремительный рост был зафиксирован в Риге, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следуют Рига и Вильнюс. В свою очередь, дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, далее следует Рига, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста в пятницу цена бензина марки 95 по сравнению с предыдущей пятницей выросла на 4,9% — до 1,714 евро за литр. В свою очередь, цена дизельного топлива за неделю увеличилась на 15,9% и в пятницу составила 1,964 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправочной станции "Circle K" на проспекте Савонорю бензин марки 95 стоил 1,687 евро за литр, что на 4,5% больше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива выросла на 7,6% и в пятницу составила 1,994 евро за литр.

В Таллине на автозаправочных станциях "Circle K" цена бензина марки 95 за неделю увеличилась на 6,8% — до 1,739 евро за литр в пятницу, а дизельное топливо стоило 1,859 евро за литр, что на 6,9% больше, чем неделю назад.

Цена на автогаз также выросла во всех столицах стран Балтии. Самый стремительный рост был в Риге, где за неделю цена автогаза увеличилась на 6,4% и в пятницу составила 0,995 евро за литр, в Вильнюсе цена автогаза выросла на 2,3% — до 0,848 евро, а в Таллине — на 0,2% — до 0,900 евро за литр.