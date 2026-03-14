Недавно Латвию потряс расстрел собак под Бауской. Убил животных – охотник. Но почему стала возможной эта драматичная ситуация?

Когда зовут человека с ружьем

Бывший военный министр, силач-олимпиец Раймондс Бергманис во главе Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, возглавил движение к единому алгоритму по обращению с бродячими псами. «Может быть, нужно окончательное решение по отношению к животному, чтобы оно не страдало?» – задал тяжелый, риторический, вопрос депутат.

Ко всему прочему – необходимо разобраться с тем, как поступать с домашними питомцами в случае масштабного кризиса, как в Украине.

– А если надо в рамках уголовного процесса изъять 3000 животных, например, коров – есть ли нам, где их держать?, – задумался политик. – Нам все нужно возлагать на плечи охотников… Многие охотники просто отказываются.

Между тем, в некоторых государствах имеется «зверская полиция», в которую можно обращаться в режиме 7/24.

Тяжелая тема

Артурс Сурмовичс, зампред Латвийского союза охотников, начал с того, что обращение с проблемными животными – тяжелая тема.

– Нам бы хотелось сказать всем нашим членам – держитесь подальше от этой темы. Но почему звонят охотникам? Потому что они решают эти проблемы, пусть горько, но у одного моего друга в деревне по соседству была пара бродячих собак. А него две маленьких дочери. Что, выписывать штрафы?

«Что делают с детьми, за которыми не обеспечивается уход – их изымают из семьи. Так же можно было бы поступать с животными, но можно ли это позволить?», – заявил охотник-общественник.

Господин Сурмовичс предложил разработать законодательное решение, благодаря коему на охотников не возлагали бы эмоционально тяжелое решение. Хотя человек с ружьем всегда готов помочь – в поиске пропавших, тушении лесных пожаров, но ему не хотелось бы становиться крайним…

Линда Домбровска – руководитель ассоциации охотников, рассказала, что к ее дому как-то прибилась пара собак, и она потратила целый день на розыск владельца. Полиция самоуправления моментально пробила их по чипу, но телефон никто не брал, в итоге сама Линда отвозила собак за десяток км.

Вообще же охотницы часто спасают диких животных – в частности, попадающих в мелиорационные канавы.

Приюты для питомцев и боязливые полисмены

Синдия Лиепиня, глава благотворительного фонда Sofi, представляет интересы владельцев домашних собак и кошек: «Мы видим, какова ситуация в Латвии. Не у всех самоуправлений есть приемники. Мы помогали в стерилизации бездомных котиков».

– Мы животных не мучаем, а помогаем в кризисных ситуациях, – прокомментировал Р.Бергманис.

Хорошо, что на лоне природы расположился приют Ķepu-ķepā – настоящий животный мир в Салгальской волости Озолниекского края, где доводилось бывать Вашему автору, прогуливаясь с четвероногим беженцем. Аналогичное общество Ķepu sargi в лице своего руководителя Карины Вилсоне подчеркнуло, что у муниципальной полиции нет даже минимального понимания:

– Они порой боятся подойти к собаке, чтобы прочитать чип.

Большую проблему составляют и сбитые машинами косули. Бывает, что животное еще живо – тогда Ķepu sargi вызывают ветврача, чтобы гуманно усыпить. Но и ветеринары опасаются подходить, и тогда охотники… перерезают горло, поскольку дело происходит неподалеку от жилья, и стрельба не желательна.

Судьба хорька в Латвии

Sesku miles – общество, специализирующееся на хорьках. Несколько лет назад это было весьма экзотическое хобби, однако ныне, по словам активистки Сармите Лусте, невозможно справиться с потоком животных, которые поступают и от тех, кто разводит их в домашних условиях, и от импортеров, например, из Польши и Венгрии. Те, кто покупает симпатичных грызунов через популярные платформы объявлений, могут и не задумываться – вакцинирован ли зверек?

Продовольственно-ветеринарная служба, констатировала С.Лусте, неспособна адекватно отвечать – корреспонденция занимает массу папок, идут лишь формальные отписки.

– К нам попадают больные животные. Мы их стерилизуем, лечим, потом подыскиваем хозяев. В Латвии нет питомников для хорьков.

Астрида Карклиня возглавляет Юглское общество защиты животных Labās mājas. Сейчас работа идет по договору с самоуправлениями Риги и Юрмалы. Она считает, что муниципальная полиция должна шире применять предоставленные ей права на изъятие животных. Хотя алгоритм, конечно, нужно дорабатывать – все же есть нормативные акты. – Общество ждет больших решений, чтобы наказания были адекватными, – сказала госпожа Карклиня, предложив чаще применять и уголовные наказания за правонарушения в отношении животных.

Начинают с песиками, а заканчивают старушками

Дополнение к теме внесло общество Animal Rights Association B. & T. – практически всегда, когда насилие используется в отношении братьев меньших, оно впоследствии распространяется на людей. Вот некий подросток из Юрмалы отрубил лапу песику (которого приютили в ассоциации) – а теперь он уже отбывает наказание за убийство старушки…

– Расстреливают собак. И в приютах происходят некрасивые вещи, за которые нужно отвечать. Животное все же – живое существо, а не собственность.

А еще недавно в Огрском крае был убит медведь – особо охраняемое животное в Латвии…

Данута Приеде, из Службы спасения животных, напротив, считает, что муниципалитеты весьма позитивно относятся к охране прав четвероногих, но вот порой портит дело чрезмерная эмоциональность зоозащитников, проявляющаяся, в частности, в социальных сетях.

– Нескончаемые жалобы – столько самоуправлениям надо отписываться! Слишком мало в этом движении ветеринарных профессионалов.

Первейшим решением Д.Приеде считает наложение штрафов на владельцев бродячих собак. В случае же чрезвычайных ситуаций – например, наводнений, общественники всегда готовы помочь.

Вообще же, по сравнению с Западной Европой, количество домашних животных в Латвии не столь велико. Хотя в Риге, к примеру, проживает 58 000 собак. Если бы с каждого песика исправно поступали 10 евро налогов в год, можно было бы найти средства и для ухода бездомных…

Если завтра война

Солвита Виба, также практикующий защитник животных, обратила внимание на необходимость системного подхода к обеспечению их выживания в случае природной катастрофы или вооруженного конфликта. Только на основе такого плана можно проводить аккредитацию приютов для животных – и хозяйств, где содержатся сотни голов скота. «Не дай Бог, конечно…»

Госпожа Виба обратила внимание, что в нашу страну порой попадают животные из «третьих государств» – зараженные бешенством! Люди, которые принимают их, рискуют жизнью всей семьи.

– Если к нам пойдут потоки беженцев, что мы будем делать с их животными? – высказался Р.Бергманис. Имея в виду, между прочим, Россию и Беларусь…

Ваш же автор вспоминает недавнее общение с песиком, которого доставили с Украины. Хоть у него были все положенные сертификаты, при заказе и предоплате, щеночка доставили в весьма ослабленном состоянии. К счастью, мои родственники его выходили, и теперь он растет и радует семью. И не гуляет вне двора. Ведь прежде всего – мы в ответе, за тех, кого приручили.