Технический осмотр автомобилей в Латвии — это монополия CSDD. Во многих странах Европы эту ежегодную проверку можно пройти и в сертифицированных автосервисах. Совет по конкуренции уже ранее предупреждал: такой закрытый рынок — несправедлив. Однако вместо его пересмотра Министерство сообщения решило присоединить к CSDD подведомственное учреждение Минсельхоза, которое занимается проверкой тракторов и лесной техники. Этот пункт вошёл в план по снижению бюрократии. Именно из-за него между коалиционными партиями СЗК и «Прогрессивные» возник серьёзный конфликт, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Организацию техосмотров автомобилей и мотоциклов в Латвии осуществляет CSDD от имени государства. Но сами проверки выполняют частные фирмы, которым CSDD выплачивает вознаграждение за проделанную работу. Долгие годы в привилегированном положении находились всего несколько компаний. В 2023 году был объявлен, как утверждалось, крупнейший за последние годы тендер — сроком на 10 лет и на сумму около 230 миллионов евро. В 32 из 33 филиалов CSDD по всей Латвии подались только те фирмы, которые и ранее работали в конкретных местах. Совет по конкуренции (СК) уже не раз указывал — рынок техосмотров в Латвии необоснованно ограничен.

Суммы по договорам CSDD:

«Auteko & TUV» – 82 597 678 евро

«Autests» – 78 882 834 евро

«Scantest» – 70 127 488 евро

«Venttests» – 4 889 968 евро

«С точки зрения конкуренции ситуация осталась прежней. Мы теряем 10 лет просто потому, что не можем быстро разорвать эту схему. Если бы мы не объявили тендер, а открыли рынок, уже сейчас у людей было бы больше выбора», - рассказал директор департамента содействия конкуренции СК Антис Апситис.

В других странах проверки можно проходить, например, в лицензированных и строго контролируемых сервисах. Но для этого нужны чёткие правила. Параллельно с масштабным тендером CSDD, два года назад в Сейме бывшая глава СК Скаидрите Абрама вместе с другими депутатами добилась поправок к Закону о дорожном движении.

Там указано, что до конца 2025 года Кабинет министров должен принять новые правила, описывающие механизмы контроля и регулирования для сервисов, желающих участвовать в техосмотрах.

Поправка к Закону о дорожном движении гласит: "Изменения в пункте 16, части третьей, вступают в силу 1 января 2026 года. До этой даты Кабмин должен принять нормативы, описывающие аккредитационные требования к лицам, осуществляющим контроль технического состояния транспорта в рамках государственного техосмотра".

Депутаты Сейма поясняют, что это произошло через месяц после объявления нового тендера. В результате конкурса не подался ни один новый участник. По мнению некоторых из них, "CSDD — это вывеска. А техосмотры всегда проводили частные фирмы. По сути, это два владельца в Латвии. Два предприятия, контролирующие все станции. Это бизнес".

Согласно поправкам, Минсообщения до конца года должно разработать и представить Кабмину новый порядок, который позволил бы, как в Германии, Нидерландах, Франции или Италии, открыть рынок для большего числа участников. Но министерство затягивает, и документ не будет готов в срок. Хотя на разработку было более двух лет, министерство считает, что торопиться нельзя — надо учитывать возможные изменения в директивах ЕС и обсуждать с отраслью.

"Техосмотр в Латвии проводится согласно информационному сообщению, утверждённому Кабмином 11 августа 2020 года, в котором описана модель развития услуги на период 2021–2030 годов. Согласно этому документу, CSDD осуществляет гососмотр, контроль за процессом, сбор платежей и выполнение делегированных функций. Услугу же оказывают предприниматели, отобранные в результате тендера. В 2023 году были заключены договоры сроком на 10 лет", - указали в министерстве.

Сейчас почти завершён процесс аккредитации действующих станций по существующей схеме. Новые Кабминовские правила, которые установят требования для аккредитации проверяющих лиц, пока в разработке. Они должны соответствовать как директиве 2014/45/ЕС, так и постановлению №295. Действующие станции аккредитованы на 10 лет — это значит, что новые правила начнут применяться только после 2033 года. Поэтому не стоит торопиться с их принятием, необходимо тщательно обсудить с отраслью. Тем более, сейчас идёт работа над новой редакцией упомянутой директивы ЕС, предусматривающей новые методы контроля.

«Я не против, чтобы дискуссия продолжалась. Но стоит задуматься — не снизим ли мы планку качества. Технологии развиваются, в том числе электромобили, и для их проверки требуется дорогостоящее оборудование. Я открыт к обсуждению, но надо смотреть, какую пользу это принесёт обществу», - отметил министр сообщения («Прогрессивные») Атис Швинка.

Чтобы уменьшить бюрократию, Минсообщения предложило присоединить к CSDD подведомственное Министерству земледелия учреждение, которое проверяет трактора и лесную технику. Это вызвало острый спор между СЗК и «Прогрессивными».

Вопреки рекомендациям ограничить монополию CSDD, Минсообщения пытается её расширить. В плане по борьбе с бюрократией был пункт о присоединении подведомственного Министерству земледелия Агентства государственной технической инспекции (VTUA), которое проводит техосмотры тяжёлой техники, к CSDD. Идея прошла общественное обсуждение, но вызвала резкое недовольство со стороны организаций фермеров.

«Да, это было предложение Минсообщения — совместить контроль и сократить расходы. Я встречался с представителями ассоциаций. Но СЗК была резко против», - пояснил Швинка.

«Эта идея старая. CSDD просто хочет заработать за счёт фермеров. Напомню: если функцию выполняет агентство — цель не прибыль. А у CSDD — заработать. Это значит, что услуги станут дороже. "Прогрессивные" хотели передать эту функцию CSDD», - ответил на это министр земледелия (СЗК) Армандс Краузе.

NP: Это была попытка «Прогрессивных» отомстить СЗК, отобрав у них эту функцию?

«Ни в коем случае. Я не считаю, что у кого-то есть “собственность”. Мы — одно государство, одно общество», - утверждает в свою очередь министр сообщения Атис Швинка.

Работу Агентства техинспекции обеспечивают сами фермеры за счёт своих платежей. Государственные дотации получает только входящий в структуру агентства Музей Карлиса Улманиса и Музей сельского хозяйства. Инспекторы агентства ездят по фермам к владельцам техники. Директор агентства уверен: если эту функцию передать другому — стоимость услуг вырастет, потому что у CSDD цель — прибыль. Агентство же работает по принципу самофинансирования.

«Эта история старая. Каждый раз, когда в стране волнение, со стороны CSDD поднимается вопрос: давайте объединяться. И на этот раз тоже. Понимая, что фермеры против, всё равно готовился информотчёт и выносился на обсуждение. Просто потому, что здесь — платёжеспособная клиентура. Не думаю, что дело в чём-то другом. Просто расчёт», - уверен директор Агентства техинспекции Арманд Биновскис.

«Надо понимать, что VTUA мы, предприниматели, и содержим. Фермеры, лесная отрасль, дорожное строительство. Все деньги идут на работу VTUA. Я не слышал, чтобы в VTUA была совет директоров, как в CSDD. А в CSDD он есть — и хорошо оплачиваемый. Думаю, директор VTUA никогда не получал и не получит такую зарплату, как, например, г-н Аксенок — около 130 тысяч евро в год. Премьер-министр столько не получает. Если не ошибаюсь, CSDD в прошлом бюджете внесло 2 миллиона евро. В следующем году планируют внести 4 миллиона. Тогда вопрос: CSDD — это машина по сбору денег или учреждение, которое отвечает за безопасность движения и техсостояние транспорта?» - отмечает член правления организации «Сейм фермеров» Мартиньш Тронс.

«Претензии по поводу зарплат — субъективны. Что одному много — другому мало. Не думаю, что услуги CSDD будут дороже только потому, что у совета высокая зарплата — это некорректный аргумент», - заверяет глава технического департамента CSDD Паул Бейнарович.

NP: А идея исходит от вас или от политиков?

«От политиков. У CSDD нет цели — захватить VTUA ради прибыли и зарплат. Если правительство поручит — сделаем с полной ответственностью. Но это не наша инициатива».

На этой неделе свою работу начал новый «борец с бюрократией» — Янис Эндзиньш. Он не обещает разоблачать учреждения, покупающие дорогие машины или завышающие зарплаты. Его команда будет искать функции, которые можно отменить или сократить. Несостоявшееся объединение CSDD и VTUA он называет показательным примером того, что его работа носит рекомендательный характер, а окончательные решения — за политиками.

«К сожалению, мы с этим сталкиваемся регулярно. Этот случай типичен. По моему убеждению, объединение было бы правильным шагом с разных сторон. Но не произошло. Я надеюсь, что с моим приходом удастся устранить “феодальный” подход. Смотреть на бюрократию как на общую проблему, решаемую независимо от того, какая партия курирует учреждение», - считает Эндзиньш.

Почему вы считаете, что у вас получится?

«Обычно у меня получается. Во-первых. Во-вторых — я верю в эту стратегию. Если бы не верил — не взялся бы. Я всё ещё верю, что в Латвии достаточно умных людей, которые хотят стране добра. А значит — получится».

После протестов фермеров план по присоединению агентства к CSDD не отменён. Министр сообщения Атис Швинка заявил: дискуссии продолжатся. Тем временем организация «Сейм фермеров» предлагает «борцу с бюрократией» Эндзиньшу пересмотреть также работу Автотранспортной дирекции. Например, сейчас фермеры обязаны покупать спецразрешения на самоперевозку, чтобы транспортировать свои выращенные зерно, картошку или капусту на своих грузовиках. Это, по их мнению, бессмысленное и лишнее требование, за которое ещё и нужно платить.

ТВ3