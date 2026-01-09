Латвия является лидером в Европейском союзе (ЕС) по доле расходов на безопасность как в расчете на валовой внутренний продукт (ВВП), так и в расчете доли расходов на безопасность в бюджетных расходах всех государств-членов ЕС, пишет Diena.

Это подтверждают данные статистического бюро ЕС "Eurostat". "Eurostat" регулярно собирает и анализирует различные данные по всем государствам ЕС, а также по Норвегии, Исландии и Швейцарии. Бюро собирает статистику по расходам национальных правительств примерно по 80 функциональным статьям. Норвегия и Исландия являются членами Организации Североатлантического договора (НАТО), в то время как Швейцария - нет. В настоящее время НАТО объединяет более 30 стран.

Расходы Латвии на оборону в 2023 году составили 3,1% ВВП. Это в 2,4 раза больше, чем в среднем по ЕС (1,3%), и страна заняла первое место среди государств-членов ЕС по этому показателю. На втором месте в ЕС оказалась Эстония (2,7% ВВП), а на третьем - Литва (2,5% ВВП). Далее следуют Греция (2,2% ВВП), Польша (2,1% ВВП) и Кипр (1,9% ВВП).

В десятку лидеров ЕС также вошли Венгрия (1,9% ВВП), Дания (1,8% ВВП), Франция (1,8% ВВП) и Швеция (1,8% ВВП). Норвегия (1,8% ВВП), Румыния (1,7% ВВП), Болгария (1,5% ВВП) и Финляндия (1,4% ВВП).

Ниже среднего показателя по ЕС в 2023 году расходы на оборону были в Чехии (1,2% ВВП), Италии (1,2% ВВП), Словении (1,2% ВВП), Словакии (1,2% ВВП), Германии (1,1% ВВП), Бельгии (0,9% ВВП) и Испании (0,9% ВВП).

Следует отметить, что все эти страны являются членами НАТО. У Швейцарии, которая не является членом НАТО, но до 2022 года имела постоянный нейтралитет, расходы на оборону в 2023 году (0,9% ВВП) были даже выше, чем у трех членов НАТО - Португалии (0,8% ВВП), Люксембурга (0,5% ВВП) и Исландии (0,1% ВВП). Самые низкие расходы на оборону в 2023 году были в странах ЕС, не входящих в НАТО: Австрии (0,6% ВВП), Мальте (0,4% ВВП) и Ирландии (0,2% ВВП).