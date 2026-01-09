Baltijas balss logotype
Экс-глава Gors поддерживает передачу концертного зала в управление государства 3 447

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
LETA
Изображение к статье: Экс-глава Gors поддерживает передачу концертного зала в управление государства
ФОТО: LETA

Бывший руководитель Резекненского концертного зала "Gors" Диана Зирниня поддерживает передачу этого культурного учреждения государству.

В интервью TV3 Зирниня заявила, что однозначно поддерживает передачу "Gors" в государственное управление, так как это даст больше независимости, прежде всего в художественной сфере.

Зирниня отказалась ответить, готова ли она вернуться на должность руководителя концертного зала, если учреждение перейдет в руки государства.

Бывшая заведующая рассказала, что в "Gors" каждый год ощущалась нехватка финансовых средств, а в последние годы при ежегодном обсуждении бюджета со стороны самоуправления звучали упреки в якобы переизбытке персонала и перефинансировании, что не соответствует действительности, так как, например, недавний аудит не выявил недостаточной нагрузки работников.

По мнению Зирнини, обвинения резекненских политиков в недостаточной посещаемости и репертуаре - это лишь "предлог для чего-то". Она отметила, что большой зал "Gors" построен примерно на тысячу человек, и логично, что он не всегда заполнен, а ряд мероприятий заведомо ориентирован на более узкую аудиторию.

Зирниня признала, что со стороны руководства Резекненского самоуправления были намеки на необходимость придерживаться другого художественного направления - речь шла об "артистах с востока", о желании "видеть артистов с телевидения или "Youtube"".

#финансы #артисты #культура #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го января

    Нлять. Ещё одни едоки из бюджета. Если бизнес не приносит прибыли-самое элементарное, это поменять менеджмент и изменить перечень услуг. Если и после в минусе-тогда, извините, нафуй оно и надо. Люди отголосуют "денгоОй" на то, что им действительно необходимо и интерестно.

    14
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го января

    интересно. сорямба за очепятку. 🙄

    4
    2
  • Д
    Дед
    Волченька Просто Волченька!
    9-го января

    Латышский язык тоже не хотят изучать, потому как использование его очень ограничено, и пидрилалайка интересна очень ограниченному количеству людей. Но родина сказала надо и будет бюджет плакать, но платить. Хотя, пусть эти деньги лучше уйдут на пидрилалайку, чем по карманам министров.

    6
    1
Читать все комментарии

