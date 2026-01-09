В интервью TV3 Зирниня заявила, что однозначно поддерживает передачу "Gors" в государственное управление, так как это даст больше независимости, прежде всего в художественной сфере.

Зирниня отказалась ответить, готова ли она вернуться на должность руководителя концертного зала, если учреждение перейдет в руки государства.

Бывшая заведующая рассказала, что в "Gors" каждый год ощущалась нехватка финансовых средств, а в последние годы при ежегодном обсуждении бюджета со стороны самоуправления звучали упреки в якобы переизбытке персонала и перефинансировании, что не соответствует действительности, так как, например, недавний аудит не выявил недостаточной нагрузки работников.

По мнению Зирнини, обвинения резекненских политиков в недостаточной посещаемости и репертуаре - это лишь "предлог для чего-то". Она отметила, что большой зал "Gors" построен примерно на тысячу человек, и логично, что он не всегда заполнен, а ряд мероприятий заведомо ориентирован на более узкую аудиторию.

Зирниня признала, что со стороны руководства Резекненского самоуправления были намеки на необходимость придерживаться другого художественного направления - речь шла об "артистах с востока", о желании "видеть артистов с телевидения или "Youtube"".