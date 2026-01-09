Ожидается, что зимняя сессия завершится 2 апреля.

В связи с началом зимней сессии сегодня запланировано заседание Президиума Сейма.

В сентябре Сейм начал осеннюю сессию, которая завершилась 22 декабря. Последнее заседание осенней сессии состоялось 18 декабря.

На последнем заседании осенней сессии правящей коалиции не удалось обеспечить кворум, в результате чего не были рассмотрены все законопроекты последнего регулярного заседания года. Это означает, что к этим законопроектам депутаты вернутся лишь в зимнюю сессию.

Согласно регламенту Сейма, сессии делятся на очередные и внеочередные. В году предусмотрены три очередные сессии: осенняя, зимняя и весенняя. В перерыве между сессиями по необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.