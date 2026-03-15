Назван неожиданный бенефициар закрытия Ормузского пролива 0 397

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван неожиданный бенефициар закрытия Ормузского пролива
ФОТО: Global Look Press

Неожиданным бенефициаром закрытия Ормузского пролива оказался корейский магнат.

Доходы корейского магната Га-Хен Чонга резко выросли на фоне закрытия Ираном Ормузского пролива, несмотря на потрясения мирового рынка судоходства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли.

Так, по данным журналистов, за несколько недель до начала операции США и Израиля против Ирана группа компаний Чонга Sinokor перебросила в Персидский залив не менее шести супертанкеров. Они простаивали в ожидании грузов, но после обрушения экспорта и заполнения хранилищ ситуация изменилась. Сейчас Sinokor сдает суда в аренду для хранения сырья по 500 тысяч долларов в день — это почти в 10 раз дороже, чем в 2025 году.

Утверждается, что недавняя скупка Чонгом значительной доли мирового танкерного флота шокировала рынок. В итоге магнат может стать одним из главных бенефициаров нефтяного кризиса.

