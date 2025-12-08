Baltijas balss logotype
В Кулдиге начались съёмки исторического художественного фильма «Дикий, дикий Восток» 0 195

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: В Кулдиге начались съёмки исторического художественного фильма «Дикий, дикий Восток»

Подготовка к съёмкам началась в середине ноября, когда были установлены декорации и адаптированы здания в некоторых частях города для создания атмосферы той эпохи. Съёмки запланированы в декабре, и в эти дни организация дорожного движения будет изменена.

Самоуправление поясняет, что «Дикий, дикий Восток» — это предстоящий международный копродукционный художественный фильм, часть которого планируется снять в Кулдиге в декабре этого года, а дополнительные съёмки запланированы в Риге и Салацгриве. Визуальная концепция фильма тесно связана с исторической застройкой Кулдиги и аутентичными видами городской среды, которые существенно формируют настроение фильма и поддерживают его художественный замысел.

Режиссёром фильма выступил Ян Голубек, один из ведущих современных польских режиссёров, получивший известность благодаря таким работам, как «Трясина» и «Двойник. Двойник». Фильм представляет собой авторскую работу в жанре вестерн, действие которой разворачивается накануне и во время Второй мировой войны, освещая судьбы людей разных национальностей в контексте напряжённых исторических событий.

Латвийский продюсер Алисе Гелзе представляет студию «White Picture» и обеспечивает как проведение съемок в Латвии, так и подбор творческой и технической команды.

Сюжет фильма перенесёт зрителей в Польшу 1943 года – время немецкой оккупации. Всего в городе будет отснят 71 кадр, а съёмки пройдут в нескольких местах. В ходе съёмок улицы Кулдиги будут дополнены современными деталями, установлены современные указатели и элементы улиц, будет использован искусственный снег и построены деревянные пристройки.

Для адаптации зданий будет использован промежуточный слой, и все визуальные изменения будут происходить на нём, а не на самом фасаде, поэтому состояние здания не пострадает. Будут использованы щадящие технологии и материалы. Отдельные пристройки на фасадах не будут усиливаться – они будут опираться на собственный вес и внутренние технические решения. После съёмок всё будет демонтировано и отреставрировано, сохраняя привычный облик города.

Читайте нас также:
#Латвия #культура #Кулдига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

