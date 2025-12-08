Бессонница перестала быть редкостью: каждый третий человек в мире сталкивается с инсомнией — нарушением сна, которое не проходит после «чашки чая» или советов «просто расслабиться». За статистикой стоят реальные истории людей, жизнь которых превращается в постоянную борьбу с истощением. Издание Metro рассказало, как чувствуют себя люди, которые почти не спят и почему бессонницу до сих пор недооценивают.

Признаки бессонницы

К симптомам инсомнии относятся:

трудности с засыпанием

частые ночные пробуждения

раннее пробуждение без возможности уснуть снова

ощущение истощенности после сна

раздражительность, ухудшение концентрации

невозможность вздремнуть днем, даже при сильной усталости

Если такие симптомы сохраняются три месяца и дольше, речь идет о хронической бессоннице, требующей профессиональной помощи.

Как проходит день человека с бессонницей

Утро: «туман в голове»

Утро для людей с инсомнией — продолжение усталости, а не начало дня. Организм вырабатывает повышенное количество кортизола, пытаясь компенсировать недостаток сна. Это вызывает ощущение «похмелья без алкоголя», мышечное напряжение, повышенную чувствительность к боли и снижение внимания.

День: страх не уснуть снова

Ближе к обеду появляется навязчивая мысль: «А вдруг я снова не усну?» Этот страх сам по себе может привести к очередной бессонной ночи. Часто инсомния связана с тревожностью, эмоциональной перегрузкой и невозможностью «выключить» мозг.

Вечер: усталость есть, сна нет

К вечеру человек измотан, но стоит лечь в кровать — и мозг «просыпается»: мысли, тревоги, воспоминания, внутренний шум. Сон так и не наступает.

Почему общество недооценивает бессонницу

Несмотря на масштабы проблемы, инсомнию часто воспринимают как временную трудность. Людей с бессонницей упрекают фразами вроде «перестань думать» или «расслабься». Это только усиливает чувство вины. Из-за установки «надо потерпеть» многие теряют работу, рушат отношения и изолируются от общества.

Последствия хронической бессонницы

Длительный сон по 2–3 часа в сутки приводит к:

повышенному риску несчастных случаев

увеличению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 45%

риску гипертонии и диабета

нарушению обмена веществ

ухудшению психического здоровья

В долгосрочной перспективе это может разрушить качество жизни.

Хорошая новость: инсомния поддается лечению

Самым эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I). Она включает:

корректировку привычек

работу с тревожными мыслями

восстановление стабильного режима

контроль стимулов (например, отказ от новостей перед сном)

Многие пациенты после длительного истощения возвращаются к 6 часам стабильного сна и отмечают, что буквально «возвращают себе жизнь».

Источник: TSN.ua