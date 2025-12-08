Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда сон — роскошь: как выглядит жизнь человека, который почти не спит 0 218

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда сон — роскошь: как выглядит жизнь человека, который почти не спит

Бессонница перестала быть редкостью: каждый третий человек в мире сталкивается с инсомнией — нарушением сна, которое не проходит после «чашки чая» или советов «просто расслабиться». За статистикой стоят реальные истории людей, жизнь которых превращается в постоянную борьбу с истощением. Издание Metro рассказало, как чувствуют себя люди, которые почти не спят и почему бессонницу до сих пор недооценивают.

Признаки бессонницы

К симптомам инсомнии относятся:

  • трудности с засыпанием
  • частые ночные пробуждения
  • раннее пробуждение без возможности уснуть снова
  • ощущение истощенности после сна
  • раздражительность, ухудшение концентрации
  • невозможность вздремнуть днем, даже при сильной усталости

Если такие симптомы сохраняются три месяца и дольше, речь идет о хронической бессоннице, требующей профессиональной помощи.

Как проходит день человека с бессонницей

Утро: «туман в голове»

Утро для людей с инсомнией — продолжение усталости, а не начало дня. Организм вырабатывает повышенное количество кортизола, пытаясь компенсировать недостаток сна. Это вызывает ощущение «похмелья без алкоголя», мышечное напряжение, повышенную чувствительность к боли и снижение внимания.

День: страх не уснуть снова

Ближе к обеду появляется навязчивая мысль: «А вдруг я снова не усну?» Этот страх сам по себе может привести к очередной бессонной ночи. Часто инсомния связана с тревожностью, эмоциональной перегрузкой и невозможностью «выключить» мозг.

Вечер: усталость есть, сна нет

К вечеру человек измотан, но стоит лечь в кровать — и мозг «просыпается»: мысли, тревоги, воспоминания, внутренний шум. Сон так и не наступает.

Почему общество недооценивает бессонницу

Несмотря на масштабы проблемы, инсомнию часто воспринимают как временную трудность. Людей с бессонницей упрекают фразами вроде «перестань думать» или «расслабься». Это только усиливает чувство вины. Из-за установки «надо потерпеть» многие теряют работу, рушат отношения и изолируются от общества.

Последствия хронической бессонницы

Длительный сон по 2–3 часа в сутки приводит к:

  • повышенному риску несчастных случаев
  • увеличению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
  • риску гипертонии и диабета
  • нарушению обмена веществ
  • ухудшению психического здоровья

В долгосрочной перспективе это может разрушить качество жизни.

Хорошая новость: инсомния поддается лечению

Самым эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I). Она включает:

  • корректировку привычек
  • работу с тревожными мыслями
  • восстановление стабильного режима
  • контроль стимулов (например, отказ от новостей перед сном)

Многие пациенты после длительного истощения возвращаются к 6 часам стабильного сна и отмечают, что буквально «возвращают себе жизнь».

Источник: TSN.ua

Читайте нас также:
#сон #бессонница #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бьюти–аптечка путешественника: 5 ингредиентов, которые помогут быстро реабилитировать кожу
Изображение к статье: Интарс Бусулис выпускает новую песню в духе Рождества
Изображение к статье: Фото: Иева Макаре
Изображение к статье: Как определить по цвету, склонен ли человек к психическим расстройствам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео