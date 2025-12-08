Бессонница перестала быть редкостью: каждый третий человек в мире сталкивается с инсомнией — нарушением сна, которое не проходит после «чашки чая» или советов «просто расслабиться». За статистикой стоят реальные истории людей, жизнь которых превращается в постоянную борьбу с истощением. Издание Metro рассказало, как чувствуют себя люди, которые почти не спят и почему бессонницу до сих пор недооценивают.
Признаки бессонницы
К симптомам инсомнии относятся:
- трудности с засыпанием
- частые ночные пробуждения
- раннее пробуждение без возможности уснуть снова
- ощущение истощенности после сна
- раздражительность, ухудшение концентрации
- невозможность вздремнуть днем, даже при сильной усталости
Если такие симптомы сохраняются три месяца и дольше, речь идет о хронической бессоннице, требующей профессиональной помощи.
Как проходит день человека с бессонницей
Утро: «туман в голове»
Утро для людей с инсомнией — продолжение усталости, а не начало дня. Организм вырабатывает повышенное количество кортизола, пытаясь компенсировать недостаток сна. Это вызывает ощущение «похмелья без алкоголя», мышечное напряжение, повышенную чувствительность к боли и снижение внимания.
День: страх не уснуть снова
Ближе к обеду появляется навязчивая мысль: «А вдруг я снова не усну?» Этот страх сам по себе может привести к очередной бессонной ночи. Часто инсомния связана с тревожностью, эмоциональной перегрузкой и невозможностью «выключить» мозг.
Вечер: усталость есть, сна нет
К вечеру человек измотан, но стоит лечь в кровать — и мозг «просыпается»: мысли, тревоги, воспоминания, внутренний шум. Сон так и не наступает.
Почему общество недооценивает бессонницу
Несмотря на масштабы проблемы, инсомнию часто воспринимают как временную трудность. Людей с бессонницей упрекают фразами вроде «перестань думать» или «расслабься». Это только усиливает чувство вины. Из-за установки «надо потерпеть» многие теряют работу, рушат отношения и изолируются от общества.
Последствия хронической бессонницы
Длительный сон по 2–3 часа в сутки приводит к:
- повышенному риску несчастных случаев
- увеличению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
- риску гипертонии и диабета
- нарушению обмена веществ
- ухудшению психического здоровья
В долгосрочной перспективе это может разрушить качество жизни.
Хорошая новость: инсомния поддается лечению
Самым эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I). Она включает:
- корректировку привычек
- работу с тревожными мыслями
- восстановление стабильного режима
- контроль стимулов (например, отказ от новостей перед сном)
Многие пациенты после длительного истощения возвращаются к 6 часам стабильного сна и отмечают, что буквально «возвращают себе жизнь».
Источник: TSN.ua
Оставить комментарий