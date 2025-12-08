Лукизм, или дискриминация по внешнему признаку, конечно, вообще не дело. Мы не должны делать выводы о человеке и его способностях, основываясь только на его внешности. Тем более что её, как известно, не выбирают.

Но можем ли мы действительно не обращать внимания на внешние черты и сосредоточиться исключительно на внутренних качествах? Ведь есть такое понятие, как pretty privilege — привилегия красоты. В рамках этой концепции считается, что привлекательные люди получают больше возможностей и бонусов. Например, симпатичного человека могут первым пропустить в бар, даже если на входе очередь, ещё и угостить чем-то за счёт заведения. То есть выходит, что внешность действительно имеет значение. Или нет? Разберёмся с помощью науки.

Есть ли у красивых привилегии

По всей видимости, да. Исследования показывают, что внешне привлекательным людям действительно чуть проще идти по жизни — примерно как если бы они начинали не со стартовой линии, а сразу будучи на шаг впереди.

Например, внешний вид ученика может влиять на его оценки. Исследование 2017 года показало, что на онлайн-уроках привлекательные студентки получали более низкие оценки, чем на очных занятиях. Работа 2022 года подтвердила такой результат: отметки симпатичных девушек снизились, когда из-за коронавируса они были вынуждены перейти на онлайн-обучение.

Люди с более привлекательной внешностью также с большей вероятностью получат работу, повышение в должности или высокую зарплату. Причём это касается не только женщин, но и мужчин.

Для романтических отношений внешность тоже имеет значение — это вроде как очевидно. В одном из опросов 92% мужчин и 84% женщин сказали, что их партнёр должен быть красивым. Правда, это условие обязательное, но не достаточное — к внешней привлекательности должны прилагаться и внутренние достоинства.

И даже у преступников, если они привлекательные, есть шанс отделаться меньшим сроком.

Почему красивые получают привилегии

Учёных предлагают несколько объяснений, которые не противоречат друг другу, а скорее, наоборот, усиливают друг друга.

Первое идёт извне и основывается на стереотипном восприятии. Установка, что красота — это хорошо, приводит к тому, что внешне привлекательных людей воспринимают и как более приятных внутренне. Наблюдатели считают, что симпатичный человек заслуживает больше доверия и отличается более высокими моральными качествами. Даже в сказках главная героиня, как правило, красотка, а её вредная сестра — нет.

С другой стороны, из-за того, что красивым людям многое даётся проще, они и вырастают более уверенными в себе, открытыми и общительными, а также убеждёнными в том, что заслуживают лучшего отношения. И всё это уже помогает более настойчиво добиваться своих целей.

Какие особенности внешности делают людей привлекательными

Говорят, красота в глазах смотрящего, так что привлекательным может быть любой, ведь все люди разные. Однако есть и объективные критерии, которые делают человека красивым для окружающих.

Симметричность черт

Но не абсолютная. В природе такое встречается достаточно редко, поэтому полная симметричность лица создаёт зловещий эффект. Но в целом симметрия воспринимается как признак здоровья. И это располагает: человек с симметричными чертами лица рассматривается как более безопасный.

Типичность черт

Вот тут красота действительно в глазах смотрящего, потому что привлекательными люди считают черты средние, типичные для конкретного общества. Яркая, броская, незнакомая красота может отпугивать, привычное — гораздо милее. Возможно, это связано с тем, что типичность воспринимается как приспособленность к выживанию в конкретных условиях, а чужак просто к ним не готов.

Выраженность полового диморфизма

В среднем люди находят красивыми мужчин с маскулинными, грубыми чертами лица. Это воспринимается как показатель высокого уровня тестостерона: значит, мужчина может защитить себя и не только в случае опасности.

В женщинах ценятся большие глаза, гладкая кожа с румянцем как показатели, что она ещё достаточно молода, чтобы рожать, и высокие скулы как доказательство, что она уже не ребёнок.

Какие проблемы могут быть связаны с красотой

Внешняя привлекательность влечёт за собой не только привилегии, но и препятствия, которые точно так же базируются на стереотипах.

Например, симпатичные люди могут восприниматься как тщеславные. А ещё они могут чувствовать себя одинокими, потому что люди нередко вступают в отношения с ними (не только романтические) по неправильным причинам, отталкиваясь только от внешности.

Кроме того, привилегии красоты могут создавать неправильную динамику в отношениях, которая вызывает обиду, недовольство, презрение и даже враждебность со стороны коллег, однокурсников и прочих окружающих людей. Что, в свою очередь, негативно влияет на психическое здоровье.

А ещё красивые люди видят, как много внимания уделяется их внешности, что может привести к нездоровым отношениям со своим телом. Некоторым начинает казаться, будто их привлекательность — это всё, что у них есть, поэтому возрастные или какие-то другие изменения также могут привести к психологическим проблемам.