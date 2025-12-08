24 ноября Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру уголовное дело против гражданина Латвии за запрещенную работу на российские компании с нарушением санкций ЕС против России, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

СГБ возбудила уголовное дело против этого человека 8 августа этого года по подозрению в нарушении санкций ЕС.

В ходе расследования служба выяснила, что гражданин Латвии заключил трудовые договоры с несколькими российскими компаниями, где занимал должности генерального директора и директора и непосредственно предоставлял запрещенные экономические и налоговые консультации.

СГБ обращает внимание на то, что в ответ на войну, развязанную Россией в Украине, предоставление услуг по экономическому, управленческому и налоговому консультированию компаниям, зарегистрированным в России, жителям стран ЕС запрещено.