В лодке, которая в пятницу перевернулась в Лудзенском крае, находились работники, строившие понтонные пограничные настилы, сообщило в воскресенье ЛТВ.

Госпредприятие «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ), ответственное за строительство инфраструктуры на восточной границе, подтвердило телевидению, что в лодке находились пять работников, двое погибли.

По имеющейся информации, трагический инцидент произошёл на озере Пейтелис, непосредственно на границе Латвии и России.

Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич подтвердил, что в пятницу была получена информация от исполнителя работ — государственного предприятия «Latvijas autoceļu uzturētājs» — о несчастном случае, который произошёл на территории проекта у российской границы.

«В настоящее время в нашем распоряжении есть только первичная информация, и подробные комментарии об обстоятельствах случившегося могут дать службы, которые проводят расследование. Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким погибших», — сказал Гришкевич.

Руководитель коммуникации VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) Санита Багинска подтвердила, что «пострадавшие в инциденте — работники субподрядчика государственного предприятия “Latvijas autoceļu uzturētājs”. По имеющейся у них информации, в момент происшествия люди находились в лодке, направляясь от рабочего объекта обратно к берегу. Работы на озере не проводились».

«Сейчас идёт расследование. Связано ли случившееся с соблюдением требований охраны труда, выяснит Государственная полиция. Одновременно мы начали внутреннее расследование и предоставим всю необходимую информацию ответственным учреждениям», — добавила Багинска.

И VNĪ, и LAU указали, что несчастный случай не вызовет задержек в выполнении проекта, и работы по строительству оборонных сооружений на границе продолжатся по плану. Строительство заграждения на латвийско-российской границе планируется полностью завершить до конца этого года.

Как сообщалось, в пятницу в 16:16 был получен вызов в Лудзенском крае, где, согласно полученной информации, в озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия спасателей людей начал спасать очевидец.

Спасатели на месте происшествия, используя лодку, доставили на берег всех пятерых человек; у одного медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.

Ещё одного человека удалось найти в субботу. Он погиб.