Трагически погибли латвийские строители оборонных сооружений на границе с Россией 8 8505

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трагически погибли латвийские строители оборонных сооружений на границе с Россией

В лодке, которая в пятницу перевернулась в Лудзенском крае, находились работники, строившие понтонные пограничные настилы, сообщило в воскресенье ЛТВ.

Госпредприятие «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ), ответственное за строительство инфраструктуры на восточной границе, подтвердило телевидению, что в лодке находились пять работников, двое погибли.

По имеющейся информации, трагический инцидент произошёл на озере Пейтелис, непосредственно на границе Латвии и России.

Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич подтвердил, что в пятницу была получена информация от исполнителя работ — государственного предприятия «Latvijas autoceļu uzturētājs» — о несчастном случае, который произошёл на территории проекта у российской границы.

«В настоящее время в нашем распоряжении есть только первичная информация, и подробные комментарии об обстоятельствах случившегося могут дать службы, которые проводят расследование. Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким погибших», — сказал Гришкевич.

Руководитель коммуникации VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) Санита Багинска подтвердила, что «пострадавшие в инциденте — работники субподрядчика государственного предприятия “Latvijas autoceļu uzturētājs”. По имеющейся у них информации, в момент происшествия люди находились в лодке, направляясь от рабочего объекта обратно к берегу. Работы на озере не проводились».

«Сейчас идёт расследование. Связано ли случившееся с соблюдением требований охраны труда, выяснит Государственная полиция. Одновременно мы начали внутреннее расследование и предоставим всю необходимую информацию ответственным учреждениям», — добавила Багинска.

И VNĪ, и LAU указали, что несчастный случай не вызовет задержек в выполнении проекта, и работы по строительству оборонных сооружений на границе продолжатся по плану. Строительство заграждения на латвийско-российской границе планируется полностью завершить до конца этого года.

Как сообщалось, в пятницу в 16:16 был получен вызов в Лудзенском крае, где, согласно полученной информации, в озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия спасателей людей начал спасать очевидец.

Спасатели на месте происшествия, используя лодку, доставили на берег всех пятерых человек; у одного медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть.

Ещё одного человека удалось найти в субботу. Он погиб.

#граница #Латвия #строительство #трагедия #спасатели #Россия
(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го декабря

    Уважаемые и неуважаемые комментаторы, остыньте. Смерть - не тот случай, когда можно порезвиться. А журналистам, не умеющим считать до пяти, могу подарить учебник арифметики для первого класса.

    32
    4
  • АП
    Александр Прохожий
    7-го декабря

    Помогите решить задачу!" В лодке было пять человек, спасатели всех пятерых доставили на берег, один был мёртв, ещё одного нашли на следующий день!" Так сколько было человек?

    53
    4
  • полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    Карма на нас, зебров не распространяется. Тупой ты провокатор, зачатый по ошибке ! ))))

    4
    7
  • полосатый конь
    полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    Доброму Д.Б.

    5
    1
  • Д
    Добрый
    полосатый конь
    7-го декабря

    Да,Судя по твоим комментариям:горе от ума(а скорее горе от его отсутствия)Сядь ниже,а то угоришь

    2
    5
  • полосатый конь
    полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    Не говори, что мне делать и я не скажу, куда тебе топать, дурик !

    3
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    Уважаемые знатоки, а теперь вопрос: В какой степени алкогольного опьянения должны находиться люди, чтобы пытаясь станцевать песню, находясь в лодке, перевернуть её ?

    16
    11
  • Д
    Добрый
    полосатый конь
    7-го декабря

    Погибли люди,а у тебя одни хихуюшечки на уме.Карма тебя не упустит,коняка

    11
    9
