Ивановский областной суд 23 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на решение о передаче в доход РФ 50% в ООО "Рижский хлеб", принадлежавших гражданину Латвии, сообщает сайт Минюста РФ.

Речь идет об апелляционной жалобе Нормундса Бомиса на решение районного суда Ивановской области от 18 августа 2025 года.

Тогда суд решил изъять этот актив в доход государства, запретив на территории России деятельность объединения зарубежных хлебопекарных компаний, членами которого являются гражданин Латвии (Бомис) и гражданка Украины (Татьяна Приходько), якобы "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Речь идет о ТОВ "Рижський хлiб" (Украина), ТОВ "Хлiбний гурман" (Украина), ООО "Lielezers" (Латвия), фонде Ziedot (Латвия).

Закрытое судебное заседание назначено на 10:00 23 декабря.

"Настоящим сообщением указанные лица считается уведомленными надлежащим образом о рассмотрении вышеуказанного административного дела", - говорится в извещении.

Неявка участников, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела.

По данным Регистра предприятий, ООО "Рижский хлеб" зарегистрировано в Родниковском районе Ивановской области в 2006 году. Основной вид деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 50% в уставном капитале ООО ранее владел Бомис, еще 50% - остаются у гражданина России Сергейса Сиренко.

После решения суда с 22 августа 50% уставного капитала ООО владеет Росимущество.

Сам Нормундс Бомис в комментарии журналистам ранее сказал следующее: «Я совладелец российской пекарни „Рижский хлеб“. У меня не было никаких контактов с компанией с момента начала вторжения. Мне лично запрещен въезд в РФ, потому что я из недружественной страны и являюсь совладельцем пекарни в Украине».