Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Рижский хлеб» гражданина Латвии пытаются вырвать из цепких рук Росимущества 0 4349

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Рижский хлеб» гражданина Латвии пытаются вырвать из цепких рук Росимущества

Ивановский областной суд 23 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на решение о передаче в доход РФ 50% в ООО "Рижский хлеб", принадлежавших гражданину Латвии, сообщает сайт Минюста РФ.

Речь идет об апелляционной жалобе Нормундса Бомиса на решение районного суда Ивановской области от 18 августа 2025 года.

Тогда суд решил изъять этот актив в доход государства, запретив на территории России деятельность объединения зарубежных хлебопекарных компаний, членами которого являются гражданин Латвии (Бомис) и гражданка Украины (Татьяна Приходько), якобы "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Речь идет о ТОВ "Рижський хлiб" (Украина), ТОВ "Хлiбний гурман" (Украина), ООО "Lielezers" (Латвия), фонде Ziedot (Латвия).

Закрытое судебное заседание назначено на 10:00 23 декабря.

"Настоящим сообщением указанные лица считается уведомленными надлежащим образом о рассмотрении вышеуказанного административного дела", - говорится в извещении.

Неявка участников, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела.

По данным Регистра предприятий, ООО "Рижский хлеб" зарегистрировано в Родниковском районе Ивановской области в 2006 году. Основной вид деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 50% в уставном капитале ООО ранее владел Бомис, еще 50% - остаются у гражданина России Сергейса Сиренко.

После решения суда с 22 августа 50% уставного капитала ООО владеет Росимущество.

Сам Нормундс Бомис в комментарии журналистам ранее сказал следующее: «Я совладелец российской пекарни „Рижский хлеб“. У меня не было никаких контактов с компанией с момента начала вторжения. Мне лично запрещен въезд в РФ, потому что я из недружественной страны и являюсь совладельцем пекарни в Украине».

Читайте нас также:
#суд #Украина #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
32
1
1
1
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ
Изображение к статье: Трагедия в Лудзенском крае: на озере перевернулась лодка с людьми
Изображение к статье: Руками мастера можно отжать любой замок. Иконка видео
Изображение к статье: В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео