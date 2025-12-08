Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий 0 129

В мире животных
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий

Группа экспертов по поведенческой медицине (GEMCA) Испанской ассоциации ветеринаров по мелким домашним животным (AVEPA) представила информацию о копрофагии (поедании фекалий) у собак и разъяснила, когда такое поведение считается нормальным, а когда оно указывает на наличие проблем со здоровьем. Соответствующая статья была опубликована на официальном сайте GEMCA.

 

Копрофагия — это поведение, связанное с поеданием фекалий, которое собаки унаследовали от своих предков — волков. По мнению специалистов, волки поедают фекалии, чтобы предотвратить распространение кишечных паразитов вокруг своего логова. У современных собак такая необходимость отсутствует, поэтому большинство из них утратили это поведение, однако у некоторых особей оно все еще сохраняется.

Большинство экспертов считают, что единственным случаем, когда такое поведение может быть нормальным, является период лактации у сук. В это время собака стимулирует перианальную область щенков в течение первых двух недель их жизни, чтобы вызвать мочеиспускание и дефекацию. При этом она может заглатывать их фекалии для поддержания чистоты в логове. Щенки также могут поедать экскременты в процессе игры или исследования окружающего мира.

В других случаях копрофагия может свидетельствовать о наличии у животного проблем со здоровьем. Среди наиболее распространенных причин специалисты выделяют дефицит витаминов и питательных веществ (в частности, витаминов B1 и B12), ограничение калорий в рационе (в этом случае собака пытается справиться с голодом), проблемы с пищеварением (такие как экзокринная недостаточность поджелудочной железы, энтеропатия с потерей белка (ЭПБ), различные эндокринные заболевания, воспалительные болезни кишечника, кишечные паразиты), а также побочные эффекты от лекарств (например, препараты, повышающие аппетит, такие как глюкокортикоиды, антигистаминные средства, противосудорожные препараты и бензодиазепины).

Кроме того, копрофагия может иметь поведенческие причины. К ним относятся подражание матери или другим собакам, недостаток внимания со стороны владельца, попытка избежать наказания (например, за дефекацию в помещении), а также стресс и тревога.

Чтобы предотвратить такое поведение у собаки, эксперты GEMCA рекомендуют владельцам кормить питомцев перед прогулкой, добавлять в их рацион достаточное количество клетчатки, чтобы животное не испытывало сильного голода, обогащать среду обитания питомца для предотвращения скуки и убирать за ним сразу после дефекации. Специалисты также настоятельно предостерегают владельцев от применения любых форм наказания, как физического, так и вербального, поскольку это может закрепить нежелательное поведение и усугубить проблему.

Если такое поведение наблюдается несколько раз, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринару.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зоопсихолог выделила три породы собак, подходящие для семей с детьми
Изображение к статье: У мышей может быть способность к самопознанию
Изображение к статье: В столице Новой Зеландии впервые за более чем 150 лет вылупились птенцы киви
Изображение к статье: Кошатники подвержены риску шизофрении — новое исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?
В мире животных
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео