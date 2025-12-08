Группа экспертов по поведенческой медицине (GEMCA) Испанской ассоциации ветеринаров по мелким домашним животным (AVEPA) представила информацию о копрофагии (поедании фекалий) у собак и разъяснила, когда такое поведение считается нормальным, а когда оно указывает на наличие проблем со здоровьем. Соответствующая статья была опубликована на официальном сайте GEMCA.

Копрофагия — это поведение, связанное с поеданием фекалий, которое собаки унаследовали от своих предков — волков. По мнению специалистов, волки поедают фекалии, чтобы предотвратить распространение кишечных паразитов вокруг своего логова. У современных собак такая необходимость отсутствует, поэтому большинство из них утратили это поведение, однако у некоторых особей оно все еще сохраняется.

Большинство экспертов считают, что единственным случаем, когда такое поведение может быть нормальным, является период лактации у сук. В это время собака стимулирует перианальную область щенков в течение первых двух недель их жизни, чтобы вызвать мочеиспускание и дефекацию. При этом она может заглатывать их фекалии для поддержания чистоты в логове. Щенки также могут поедать экскременты в процессе игры или исследования окружающего мира.

В других случаях копрофагия может свидетельствовать о наличии у животного проблем со здоровьем. Среди наиболее распространенных причин специалисты выделяют дефицит витаминов и питательных веществ (в частности, витаминов B1 и B12), ограничение калорий в рационе (в этом случае собака пытается справиться с голодом), проблемы с пищеварением (такие как экзокринная недостаточность поджелудочной железы, энтеропатия с потерей белка (ЭПБ), различные эндокринные заболевания, воспалительные болезни кишечника, кишечные паразиты), а также побочные эффекты от лекарств (например, препараты, повышающие аппетит, такие как глюкокортикоиды, антигистаминные средства, противосудорожные препараты и бензодиазепины).

Кроме того, копрофагия может иметь поведенческие причины. К ним относятся подражание матери или другим собакам, недостаток внимания со стороны владельца, попытка избежать наказания (например, за дефекацию в помещении), а также стресс и тревога.

Чтобы предотвратить такое поведение у собаки, эксперты GEMCA рекомендуют владельцам кормить питомцев перед прогулкой, добавлять в их рацион достаточное количество клетчатки, чтобы животное не испытывало сильного голода, обогащать среду обитания питомца для предотвращения скуки и убирать за ним сразу после дефекации. Специалисты также настоятельно предостерегают владельцев от применения любых форм наказания, как физического, так и вербального, поскольку это может закрепить нежелательное поведение и усугубить проблему.

Если такое поведение наблюдается несколько раз, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринару.