Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн

Бизнес
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн

Производство зерна в мире в 2025/26 сельхозгоду может впервые превысить 3 млрд тонн и составить 3 млрд 003 млн тонн, сообщается в материалах ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН).

"Пересмотр оценок по объему производства пшеницы в сторону повышения обусловлен улучшением видов на урожай, прежде всего, в Аргентине, где ожидается рекордный урожай. Кроме того, в сторону увеличения были пересмотрены прогнозы по объемам производства пшеницы в ЕС и США", - говорится в документах

Прогноз по сбору фуражного зерна, прежде всего ячменя, повышен в меньшей степени.

Что касается риса, то он может достичь рекордного урожая в 558,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Как ожидается, основной объем прироста обеспечат Бангладеш, Бразилия, Китай, Индия и Индонезия. Они с лихвой компенсируют сокращение производства на Мадагаскаре, в Непале, Пакистане, Таиланде и США, отмечается в материалах.

Сообщая о завершении в Северном полушарии посевной кампании под урожай 2026 года, ФАО отметила, что в США состояние лишь 45% посевов озимой пшеницы оценивается как хорошее или отличное, это на 10 п.п. ниже, чем год назад. Это обусловлено продолжающейся в некоторых районах засухой.

"В ЕС посевная кампания продолжается на фоне в целом благоприятных погодных условий, хотя дефицит осадков в некоторых регионах Италии вызывает некоторые опасения в отношении состояния посевов пшеницы, - говорится в материалах. - Преимущественно благоприятные погодные условия преобладали также в основных районах производства озимой пшеницы в России, где к ноябрю посевная кампания была завершена".

В Индии на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и мер господдержки посевные площади могут превысить рекордный уровень прошлого года, в Пакистане - также могут оказаться выше средних значений за предыдущие периоды.

Торговля зерновыми в мире в 2025/26 сезоне ожидается на уровне 500,6 млн тонн, что на 3,3% выше уровня прошлого сезона.

#сельское хозяйство #урожай #рис
