В Салацгриве произошёл шокирующий инцидент, который наглядно показал, насколько опасна работа медиков и других специалистов, выполняющих выездные задания. Медсестра Илзе, выполняя поручение врачa, приехала к пожилой пациентке в частный дом, где животные находились на свободном выгуле. Илзе не раз посещала эту пациентку и ранее сталкивалась с агрессивным поведением собак. Она всегда просила родственников следить, чтобы животные были изолированы, но эти просьбы регулярно игнорировались.

В день нападения, 12 ноября, после того как медсестра подготовила медицинскую процедуру, она заметила, что забыла взять необходимое оборудование, и вернулась к автомобилю вместе с дочерью пациентки. По пути один из псов укусил её через верхнюю одежду. После того как Илзе вернулась с оборудованием, собаки по-прежнему свободно перемещались по двору.

После процедуры, когда двор, как казалось, был очищен от животных, Илзе направилась к машине. Едва она начала открывать двери, один из псов повалил её на землю, укусив в плечо. "Я не успел открыть дверь машины, как одна из собак повалила меня на землю. Она вцепилась мне в правое плечо, а другая собака искусала меня по всему телу. Уцелели только лицо, которое я спрятал в песке, а также ноги и правая рука. Все остальные части тела были искусаны". Нападение длилось 10–15 минут. Дочь пациентки пыталась отпугнуть животных метлой, но это не помогло — собаки стали ещё агрессивнее.

"Я чувствовала себя как в условиях войны, — рассказала пострадавшая порталу NRA.lv. — Даже сильно раненный человек в состоянии шока может выжить, если есть цель. В тот момент я думала только о своей дочери, которой скоро исполнится 18 лет. Я хотела ещё увидеть её и быть на её дне рождения". Илзе сумела добраться до автомобиля и самостоятельно доехать до работы, где ей оказали неотложную помощь. В течение трёх недель медсестра перенесла четыре операции. По её словам, травмы серьёзные, и восстановление займёт долгое время.

После нападения у пациентки сменили семейного врача. Илзе заявляет, что полученные травмы нельзя назвать лёгкими или средними, и она ещё долго будет нетрудоспособна. Она требует, чтобы владельцы собак компенсировали медицинские расходы, оплатили возможные пластические операции и возместили моральный ущерб. Женщина отметила, что её травмы настолько серьёзные, что придётся скрывать их под одеждой, а о ношении женственных платьев можно забыть.

Илзе подчёркивает, что этот случай не должен оставаться без внимания, так как безответственные владельцы животных создают угрозу для жизни и здоровья других людей. Она считает, что виновные должны нести уголовную ответственность.

Недавно Латвию потряс случай, когда полицейский застрелил трех, забежавших на чужой участок, собак. Он вызвал протесты и сбор подписей. Будет ли так и на сей раз? Имеют ли у нас в стране люди такие же права, как собаки и могут ли чувствовать себя в безопасности?