В Салацгриве собаки растерзали медсестру во время визита. И где протесты, где сбор подписей? 4 2251

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.12.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: В Салацгриве собаки растерзали медсестру во время визита. И где протесты, где сбор подписей?
ФОТО: Unsplash

В Салацгриве медсестра стала жертвой жестокого нападения двух собак во время визита к пациентке. Женщина получила тяжелые травмы и перенесла несколько операций.

В Салацгриве произошёл шокирующий инцидент, который наглядно показал, насколько опасна работа медиков и других специалистов, выполняющих выездные задания. Медсестра Илзе, выполняя поручение врачa, приехала к пожилой пациентке в частный дом, где животные находились на свободном выгуле. Илзе не раз посещала эту пациентку и ранее сталкивалась с агрессивным поведением собак. Она всегда просила родственников следить, чтобы животные были изолированы, но эти просьбы регулярно игнорировались.

В день нападения, 12 ноября, после того как медсестра подготовила медицинскую процедуру, она заметила, что забыла взять необходимое оборудование, и вернулась к автомобилю вместе с дочерью пациентки. По пути один из псов укусил её через верхнюю одежду. После того как Илзе вернулась с оборудованием, собаки по-прежнему свободно перемещались по двору.

После процедуры, когда двор, как казалось, был очищен от животных, Илзе направилась к машине. Едва она начала открывать двери, один из псов повалил её на землю, укусив в плечо. "Я не успел открыть дверь машины, как одна из собак повалила меня на землю. Она вцепилась мне в правое плечо, а другая собака искусала меня по всему телу. Уцелели только лицо, которое я спрятал в песке, а также ноги и правая рука. Все остальные части тела были искусаны". Нападение длилось 10–15 минут. Дочь пациентки пыталась отпугнуть животных метлой, но это не помогло — собаки стали ещё агрессивнее.

"Я чувствовала себя как в условиях войны, — рассказала пострадавшая порталу NRA.lv. — Даже сильно раненный человек в состоянии шока может выжить, если есть цель. В тот момент я думала только о своей дочери, которой скоро исполнится 18 лет. Я хотела ещё увидеть её и быть на её дне рождения". Илзе сумела добраться до автомобиля и самостоятельно доехать до работы, где ей оказали неотложную помощь. В течение трёх недель медсестра перенесла четыре операции. По её словам, травмы серьёзные, и восстановление займёт долгое время.

После нападения у пациентки сменили семейного врача. Илзе заявляет, что полученные травмы нельзя назвать лёгкими или средними, и она ещё долго будет нетрудоспособна. Она требует, чтобы владельцы собак компенсировали медицинские расходы, оплатили возможные пластические операции и возместили моральный ущерб. Женщина отметила, что её травмы настолько серьёзные, что придётся скрывать их под одеждой, а о ношении женственных платьев можно забыть.

Илзе подчёркивает, что этот случай не должен оставаться без внимания, так как безответственные владельцы животных создают угрозу для жизни и здоровья других людей. Она считает, что виновные должны нести уголовную ответственность.

Недавно Латвию потряс случай, когда полицейский застрелил трех, забежавших на чужой участок, собак. Он вызвал протесты и сбор подписей. Будет ли так и на сей раз? Имеют ли у нас в стране люди такие же права, как собаки и могут ли чувствовать себя в безопасности?

#права человека #медицина #животные #протесты #безопасность #компенсация #нападение
(4)
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Почему то мне кажется, что нужно вернутся к разуму и отменить запреты держать собак на цепи. Собака это достаточно опасное животное, несмотря на то, что она мила к хозяевам. Защита это их сущность и защищая себя или место проживания она может нанести огромный вред просто случайным людям.

    7
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    7-го декабря

    А может это карма ? Медсёстры тоже разные бывают ))

    0
    24
  • Д
    Добрый
    полосатый конь
    7-го декабря

    Карма прилетела твоим родителям в в виде твоего рождения

    14
    1
  • NB
    Nose Bose
    7-го декабря

    просто врачу туда больше не надо ездить. А полиции - надо. Родственников к ответу. И всем будет счастье

    57
    1
