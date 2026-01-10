"Когда Кейр Стармер на этой неделе странным образом радушно принял в Великобритании египетского радикала Алаа Абд эль-Фаттаха, он совершил классическую ошибку наивного и неопытного человека — решил, что враг его врага должен быть его другом", - пишет английский мусульманский деятель Тадж Харги в газете Daily Mail.

"Для премьер-министра и остальных членов Лейбористской партии, которые всё больше теряют связь с реальностью, приезд в страну человека, который был заключён в тюрьму в Каире за то, что выступал против авторитарного президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, стал долгожданной возможностью продемонстрировать свою либеральную позицию недовольным левым членам партии.

Итак, они расстелили красную ковровую дорожку для писателя и активиста, который стал известен во время восстаний «арабской весны» в 2011 году и заплатил высокую личную цену за последовавшие за этим военные репрессии.

Чего они не сделали, к своему вечному позору, так это не изучили как следует отвратительные личные взгляды мистера Эль-Фаттаха. Несмотря на его лицемерные попытки с момента прибытия на эти берега убедить нас в том, что его слова были искажены или вырваны из контекста, публичные заявления египтянина, о которых широко сообщалось, совершенно ясно показывают, что он не друг Великобритании или либеральных, толерантных обществ в целом.

Выяснилось, что через несколько часов после своих якобы «извинений» столь раскаявшийся господин Эль-Фаттах лайкнул и одобрил пост в Facebook, в котором утверждалось, что политический скандал, связанный с его приездом в Великобританию, — это «сионистская кампания».

Почему же тогда мы должны верить, что он сожалеет о своём твите 2010 года, в котором он написал: «Я считаю героическим убийство любых колонизаторов и особенно сионистов, нам нужно убивать их больше», а также добавил: «Нацисты не устраивали геноцид евреев — в конце концов, многие евреи остались в живых».

Не удовлетворившись этим, он с радостью назвал себя «жестоким человеком, выступающим за убийство всех сионистов, включая гражданских лиц», и написал: «Полиция — это не люди, у них нет прав, мы должны просто убить их всех». Он добавил, что британцы, которые с тех пор так тепло его принимают, — «собаки и обезьяны».

Разумеется, следует подчеркнуть, что именно тори несут ответственность за предоставление гражданства господину Эль-Фаттаху в 2021 году, когда он ещё находился в тюрьме в Египте.

Тем не менее, как ни странно, учитывая масштаб проблем, с которыми сейчас сталкивается Великобритания, правительство Стармера заявило, что обеспечение освобождения господина Эль-Фаттаха из египетской тюрьмы, где он объявил голодовку, было одним из его «первоочередных приоритетов».

Несмотря на то, что министр иностранных дел Иветт Купер вчера вечером начала расследование «серьёзных информационных ошибок», связанных с этим делом, приоритеты нашего премьер-министра искажены и лицемерны. Он похвалил г-на Эль-Фаттаха всего через две недели после того, как 36-летний британец Люк Ярвуд был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за «разжигание расовой ненависти» в двух постах в социальных сетях, которые просмотрели всего 33 раза.

Тем временем стало известно, что полиция ежегодно производит более 12 000 арестов за оскорбительные посты в социальных сетях и на других онлайн-платформах — больше, чем в любой другой стране, включая путинскую Россию.

Как мусульманский учёный, преподаватель и имам, более 20 лет служивший в местной мечети в Оксфорде, я считаю, что первоочередной задачей правительства сейчас должно быть лишение господина Эль-Фаттаха британского гражданства и его депортация в родной Египет или, в случае неудачи, в любую третью страну, которая согласится его принять.

Потому что, по правде говоря, возвращение его «домой», в Британию, — это отвратительный фарс. Он не имеет никакого отношения к Британии, за исключением того, что его мать родилась здесь, а его бабушка некоторое время училась в Великобритании. Ни он, ни его мать не провели в этой стране сколько-нибудь значимого времени, и на мистера Эль-Фаттаха явно не повлияли британские традиции свободы слова, толерантности и верховенства права.

Я тоже иммигрант в этой стране, я родился в Кейптауне во времена южноафриканского апартеида. Мне пришлось пройти через множество испытаний, прежде чем мне разрешили поселиться здесь, в том числе доказать, что я настоящий учёный, полностью интегрированный в британское общество, не придерживающийся опасных и токсичных взглядов.

Мне хотелось бы верить, что с тех пор, как я здесь, я внес значительный вклад в развитие моей новой родины. Я неустанно выступал за толерантную форму коранического ислама, совместимую с британским образом жизни. Иногда мне приходилось вести серьезные беседы с молодыми людьми в моей мечети, которых радикализировала экстремистская пропаганда, увиденная ими в интернете, или радикальные исламские проповедники в этой стране.

По собственному опыту знаю, как имам, что в этой стране и так хватает воинствующих исламских священнослужителей. Последнее, что нам нужно, — это ещё один ближневосточный радикал, разжигающий ненависть своей неприкрытой неприязнью к евреям, геям и другим меньшинствам и призывающий к убийству полицейских".