«Быстрый и лёгкий заработок». Именно так могут выглядеть объявления, за которыми скрываются поджоги, диверсии и работа на российские спецслужбы. В Польше такие предложения массово распространяются через Telegram — под видом обычного поиска работы.

Журналисты портала «Вот Так» провели расследование и обнаружили целую сеть вербовщиков, действующих в популярных Telegram-чатах. Их цель — найти исполнителей диверсий как в Украине, так и на территории самой Польши.

«Мы хотели понять, как именно были завербованы диверсанты, которые уже совершили атаки. Проверяли гипотезу: могли ли они быть найдены через Telegram-чаты с вакансиями», — рассказывает главный редактор портала «Вот Так» Максим Шилин.

Расследование началось с анализа десятков чатов по поиску работы. Два из них администрирует команда с показательно тревожным названием — Bomba Poland Media. В каждом — от 6 до более чем 10 тысяч подписчиков. За деньги там можно автоматически размещать объявления от имени подставных аккаунтов.

«Чтобы опубликовать объявление, нужно просто заплатить. Прайс открыт, всё автоматизировано. И дальше от имени профиля — чаще всего с вымышленным именем и без фото — появляется “вакансия”», — говорит Шилин.

Тексты таких объявлений максимально примитивны: «Нужна работа? Напишите нам. Быстро и просто». Ни условий, ни требований. Только контакт — и именно он ведёт к следующему этапу вербовки.

Журналисты выяснили: все объявления вели всего к четырём аккаунтам-вербовщикам. Именно они уже напрямую предлагали «работу» — поджоги, саботаж, атаки на инфраструктуру.

«Нам предлагали сжигать машины на польских номерах — желательно дорогие, из люксового сегмента. Обязательно снимать это на видео», — рассказывает Максим Шилин.

Отдельный «заказ» — поджоги автомобилей, которые волонтёры закупают для украинской армии.

«Эти машины легко вычислить. Их везут прицепами, они выглядят характерно. И за их уничтожение тоже предлагают деньги», — поясняет он.

Основной же массив заданий касался Украины: поджоги автомобилей ТЦК, атаки на военкоматы, полицию, суды, диверсии на железной дороге.

Цена вопроса — от 750 до 1500 долларов. Оплата — криптовалюта, евро или перевод на карту. Но, как подчёркивает Шилин, гарантий нет никаких.

«Нет уверенности, что вам вообще заплатят. Скорее всего, таких людей используют как одноразовых агентов», — говорит он.

Более того, сам способ «работы» почти гарантирует арест: поджог, съёмка на видео, задержка на месте преступления.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, с начала полномасштабной войны России против Украины в стране растёт число диверсий и задержанных за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Уже более 60 уголовных дел связаны со шпионажем и подготовкой диверсий.

Чаще всего задерживают граждан Беларуси и Украины.

«В Польше очень мало граждан России — около 30 тысяч. А вот белорусы и украинцы здесь живут массово, и именно на них делается акцент», — отмечает Шилин.

Портрет типичного исполнителя, по данным спецслужб, выглядит тревожно знакомо: молодой человек, финансово уязвимый, иногда с криминальным прошлым.

«Самое поразительное — многие из них заявляют об антироссийских взглядах, но это не мешает им выполнять задания против Украины и стран Европы», — говорит главный редактор портала "Вот Так".

Хотя вся цепочка тщательно запутана — VPN, IP-адреса через несколько континентов, анонимные аккаунты — её происхождение сомнений не вызывает. Корни в России.

И именно поэтому журналисты призывают к максимальной бдительности.

«Если в объявлении о работе не указаны условия — это уже должно насторожить. Внимательность сегодня — вопрос безопасности», — резюмирует Максим Шилин.

Большинство жителей Польши скептически оценивают перспективы завершения войны в Украине в ближайшее время. Согласно опросу, проведенному институтом IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, 59,6 % респондентов не верят, что война завершится в 2026 году. Противоположного мнения придерживаются 21,6 % опрошенных.

Как следует из результатов исследования, 45,9 % участников опроса считают, что война «скорее всего не закончится» в 2026 году, а еще 13,7 % убеждены, что он «определенно не завершится». В то же время 18,3 % респондентов полагают, что война «скорее всего закончится», а 3,3 % уверены в ее завершении. Еще 18,8 % опрошенных не смогли определиться с ответом.

Газета отмечает, что среди тех, кто не ожидает окончания войны в ближайший год, преобладают сторонники правящей коалиции, однако доля сторонников оппозиции в этой группе лишь немного меньше. Источниками информации о международной ситуации они чаще всего называют YouTube-каналы и подкасты.

«Поляки остаются реалистами», — прокомментировал результаты опроса для Rzeczpospolita бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.

В свою очередь, экс-командующий спецподразделением GROM генерал Роман Полько отметил, что поляки не доверяют заявлениям Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что результаты возможных мирных переговоров между США, Украиной и Россией пока остаются неизвестными.