Как сообщает сегодня вечером программа ТВ-3 Nekā personīga, власти не смогли "удержаться" в рамках установленного в этом году потолка роста вознаграждений в бюджетных организациях - 2,6%. Эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, изучив данные Госкассы, подсчитал, что общие расходы на возмещение во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд. евро. Это на 6,7% больше, чем годом ранее.

По мнению Херманиса, если бы во всех учреждениях было выполнено обещанное политиками, то сумма, потраченная на возмещения, была бы на 133-три миллиона меньше. В законе о бюджете Сейм оставил оговорку. В исключительном случае можно будет все же требовать разрешения на больший рост зарплат. И решение по каждому такому решению будет принимать правительство. Этой возможностью воспользовались общества капитала.

Еще летом в правительство обратилось большинство больниц и центров здравоохранения с требованием разрешения на больший рост зарплат на 2,6% как сестрам, их помощникам, так и другим медицинским работникам, которые задействованы в ряде проектов, финансируемых из-за рубежа.

ГООО «Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня»

ГООО «Детская клиническая университетская больница»

ГООО «Больница травматологии и ортопедии»

ГООО "Национальный реабилитационный центр «Вайвари»

ГООО «Стренчская психоневрологическая больница»

ГООО "Слимница «Гинтермуйжа» "ГООО «приморская больница»

ГООО "Детская психоневрологическая больница «Айнажи»

ООО «Латвийский дигитальный центр здоровья»

«Национальный центр психического здоровья».

Разрешение выплатить более высокие зарплаты своим работникам требовали и предприятия министерства сообщения – «Латвийский центр радио и телевидения» и Latvijas gaisa satiksme. Потолки зарплаты диспетчеров управления воздушным сообщением сделали эти зарплаты менее конкурентоспособными, а также была ослаблена безопасность государства. Поэтому им в этом году одобрен рост на 25%. Ответственный за транспортную отрасль министр Атис Швинка ("Прогрессивные") подчеркивает, что берет на себя ответственность, на какие цели эти средства используются.

Зарплаты выросли и, в частности, на предприятии "Латвэнерго".

Экономист Дайнис Гашпуйтис считает, что свою роль сыграло предвыборное время, и коалиция не смогла найти варианты значительной экономии расходов. Налоговые изменения также в очередной раз перенаправлены на следующий год. Фискальная ситуация грозит еще сильнее ухудшиться, поэтому опустошение карманов государственных предприятий несколько лет подряд обернется серьезными последствиями не только для этих предприятий, но и экономики в целом, считает Дайнис Гашпуйтис.