Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Раздвигая» потолки зарплат 0 484

Политика
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
ФОТО: Unsplash

Рост размеров вознаграждений на госпредприятиях значительно превысил установленные границы.

Как сообщает сегодня вечером программа ТВ-3 Nekā personīga, власти не смогли "удержаться" в рамках установленного в этом году потолка роста вознаграждений в бюджетных организациях - 2,6%. Эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис, изучив данные Госкассы, подсчитал, что общие расходы на возмещение во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд. евро. Это на 6,7% больше, чем годом ранее.

По мнению Херманиса, если бы во всех учреждениях было выполнено обещанное политиками, то сумма, потраченная на возмещения, была бы на 133-три миллиона меньше. В законе о бюджете Сейм оставил оговорку. В исключительном случае можно будет все же требовать разрешения на больший рост зарплат. И решение по каждому такому решению будет принимать правительство. Этой возможностью воспользовались общества капитала.

Еще летом в правительство обратилось большинство больниц и центров здравоохранения с требованием разрешения на больший рост зарплат на 2,6% как сестрам, их помощникам, так и другим медицинским работникам, которые задействованы в ряде проектов, финансируемых из-за рубежа.

ГООО «Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня»

ГООО «Детская клиническая университетская больница»

ГООО «Больница травматологии и ортопедии»

ГООО "Национальный реабилитационный центр «Вайвари»

ГООО «Стренчская психоневрологическая больница»

ГООО "Слимница «Гинтермуйжа» "ГООО «приморская больница»

ГООО "Детская психоневрологическая больница «Айнажи»

ООО «Латвийский дигитальный центр здоровья»

«Национальный центр психического здоровья».

Разрешение выплатить более высокие зарплаты своим работникам требовали и предприятия министерства сообщения – «Латвийский центр радио и телевидения» и Latvijas gaisa satiksme. Потолки зарплаты диспетчеров управления воздушным сообщением сделали эти зарплаты менее конкурентоспособными, а также была ослаблена безопасность государства. Поэтому им в этом году одобрен рост на 25%. Ответственный за транспортную отрасль министр Атис Швинка ("Прогрессивные") подчеркивает, что берет на себя ответственность, на какие цели эти средства используются.

Зарплаты выросли и, в частности, на предприятии "Латвэнерго".

Экономист Дайнис Гашпуйтис считает, что свою роль сыграло предвыборное время, и коалиция не смогла найти варианты значительной экономии расходов. Налоговые изменения также в очередной раз перенаправлены на следующий год. Фискальная ситуация грозит еще сильнее ухудшиться, поэтому опустошение карманов государственных предприятий несколько лет подряд обернется серьезными последствиями не только для этих предприятий, но и экономики в целом, считает Дайнис Гашпуйтис.

Читайте нас также:
#налоги #финансы #бюджет #госпредприятия #экономика #зарплата #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Изображение к статье: «В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?
В мире животных
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео