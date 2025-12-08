Зимой свежую зелень можно легко вырастить на подоконнике, используя обычные пластиковые бутылки. Это поможет сэкономить деньги, так как зимняя зелень стоит довольно дорого. Создание мини-рассадника не требует много места и несложно в реализации.

Для выращивания лука на перо подойдут любые сорта, но особенно удачно растет шалот.

Берем полуторалитровые пластиковые бутылки, разрезаем их пополам, а верхнюю часть с горлышком вставляем в нижнюю.

Заполняем бутылки почвой, которую можно легко найти в садоводческих магазинах, и размещаем луковицы сверху, предварительно отрезав верхушки. Мини-ферма готова, ее можно подвесить за нитку на стену или просто поставить на подоконник и полить.

Подвешивание не является обязательным: небольшие контейнеры можно разместить на подоконнике. Первые перья лука появятся уже через три дня, а через 25 дней можно будет собирать полноценный урожай.

Выращивание лука в бутылках возможно в любое время года и не требует особых усилий.