Две бамбуковые мишки были «депортированы» из Шотландии обратно в Китай — за 12 лет у них так и не появилось потомства.

В декабре 2011 года в Эдинбургский зоопарк были переданы самка Тянь Тянь и самец Ян Гуан. За это время зоологи неоднократно пытались помочь пандам завести потомство, особенно учитывая, что в Китае Тянь Тянь уже становилась матерью. Однако в зоопарке ни естественным путем, ни с помощью искусственного оплодотворения это не удалось осуществить.

«Разводить больших панд крайне сложно, — отмечает профессор Саймон Гирлинг, руководитель ветеринарной службы Королевского зоологического общества Шотландии. — Из-за этого они находятся под угрозой исчезновения. Печально, что нам не удалось добиться успеха».

Доктор Кирстен Уилсон, биолог Эдинбургского университета, объясняет, что у панд есть множество сложных репродуктивных особенностей. Самки готовы к зачатию только один-два дня в году, во время единственного весеннего цикла течки. При этом самцы не всегда понимают, когда их партнерши настроены на близость и могут, например, спокойно поедать бамбук, когда самка уже явно демонстрирует готовность к спариванию.

«Размножение — это очень энергозатратный процесс, — поясняет доктор Уилсон. — При этом панды не получают из бамбука (который составляет 99% их рациона) достаточно энергии. К особенностям, способствующим экономии энергии, относится пониженная активность щитовидной железы. Во время движения большая панда использует лишь половину энергии неподвижного человека. Иными словами, им не хватает мотивации для передвижения, не говоря уже о спаривании».

В зоопарках панды становятся еще более ленивыми, чем в дикой природе. Им не нужно добывать пищу, бамбук всегда под рукой, точнее, под лапой. Отсутствие возможных угроз и других стрессовых факторов приводит к тому, что у них пропадает интерес к естественному спариванию, тем более что за пределами Китая панды содержатся только парами. У самок нет возможности, как это предусмотрено природой, выбрать лучшего самца.

В итоге смотрители перепробовали множество методов, чтобы пара панд в Шотландии обзавелась потомством. Им включали романтическую музыку, отправляли в «тоннель любви». После 2018 года начались попытки искусственного оплодотворения. Но все безрезультатно. По предварительным подсчетам, Эдинбургский зоопарк потратил на панд и попытки получить от них детеныша 13,7 миллиона фунтов стерлингов. Теперь же медведи возвращаются домой...