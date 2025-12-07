Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему так сложно разводить панд? 0 178

В мире животных
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?

Две бамбуковые мишки были «депортированы» из Шотландии обратно в Китай — за 12 лет у них так и не появилось потомства.

 

В декабре 2011 года в Эдинбургский зоопарк были переданы самка Тянь Тянь и самец Ян Гуан. За это время зоологи неоднократно пытались помочь пандам завести потомство, особенно учитывая, что в Китае Тянь Тянь уже становилась матерью. Однако в зоопарке ни естественным путем, ни с помощью искусственного оплодотворения это не удалось осуществить.

«Разводить больших панд крайне сложно, — отмечает профессор Саймон Гирлинг, руководитель ветеринарной службы Королевского зоологического общества Шотландии. — Из-за этого они находятся под угрозой исчезновения. Печально, что нам не удалось добиться успеха».

Доктор Кирстен Уилсон, биолог Эдинбургского университета, объясняет, что у панд есть множество сложных репродуктивных особенностей. Самки готовы к зачатию только один-два дня в году, во время единственного весеннего цикла течки. При этом самцы не всегда понимают, когда их партнерши настроены на близость и могут, например, спокойно поедать бамбук, когда самка уже явно демонстрирует готовность к спариванию.

«Размножение — это очень энергозатратный процесс, — поясняет доктор Уилсон. — При этом панды не получают из бамбука (который составляет 99% их рациона) достаточно энергии. К особенностям, способствующим экономии энергии, относится пониженная активность щитовидной железы. Во время движения большая панда использует лишь половину энергии неподвижного человека. Иными словами, им не хватает мотивации для передвижения, не говоря уже о спаривании».

В зоопарках панды становятся еще более ленивыми, чем в дикой природе. Им не нужно добывать пищу, бамбук всегда под рукой, точнее, под лапой. Отсутствие возможных угроз и других стрессовых факторов приводит к тому, что у них пропадает интерес к естественному спариванию, тем более что за пределами Китая панды содержатся только парами. У самок нет возможности, как это предусмотрено природой, выбрать лучшего самца.

В итоге смотрители перепробовали множество методов, чтобы пара панд в Шотландии обзавелась потомством. Им включали романтическую музыку, отправляли в «тоннель любви». После 2018 года начались попытки искусственного оплодотворения. Но все безрезультатно. По предварительным подсчетам, Эдинбургский зоопарк потратил на панд и попытки получить от них детеныша 13,7 миллиона фунтов стерлингов. Теперь же медведи возвращаются домой...

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зоопсихолог выделила три породы собак, подходящие для семей с детьми
Изображение к статье: У мышей может быть способность к самопознанию
Изображение к статье: В столице Новой Зеландии впервые за более чем 150 лет вылупились птенцы киви
Изображение к статье: Кошатники подвержены риску шизофрении — новое исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео