Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году, скорее всего, вырастет быстрее, чем прогнозировалось ранее, считают экономисты банков.

За девять месяцев текущего года внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии вырос на 1,7%, в том числе в третьем квартале увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Откуда у экономики Латвии взялся неожиданный рост? Объясняют местные экономисты.

Агнесе Пуке, экономист Банка Латвии:

– Различные оперативные данные — в том числе показатели розничной торговли, промышленного производства, индексы настроений, данные по платежным картам и кредитованию — уже ранее указывали, что изменения ВВП в третьем квартале будут положительными, однако степень роста была неясна. Инвесторы же уже в начале года заметно увеличили активность и планируют продолжать инвестиции в ближайшие годы.

За последние месяцы появились новые планы крупных частных инвестиций. Например, ведущая компания немецкой оборонной индустрии Rheinmetall AG уже весной 2026 года начнёт строительство завода по производству боеприпасов, объем инвестиций — 275 млн евро. Также датский разработчик ветроэнергетики Eurowind Energy совместно с немецкой Neue Energien планирует до 2032 года построить пять ветропарков с общим объемом инвестиций 600 млн евро. В Валмиере готовится строительством биорафинадного завода Fibenol стоимостью до 700 млн евро. Уровень инвестиций повышают и государственные вложения — реализация проектов фондов ЕС и инвестиции в проект «Rail Baltica».

Все эти проекты показывают, что инвестиции в ближайшие годы станут одним из главных двигателей экономики.

Лива Зоргенфрейя, главный экономист Swedbank:

– Экономика Латвии восстанавливается, и это отражается в данных о ВВП. Зафиксирован самый быстрый квартальный темп роста со времен пандемии.

Пересмотренные данные показывают, что потребление домохозяйств постепенно растет с конца прошлого года, и в третьем квартале расходы снова увеличились. Рост расходов наблюдается и в связанных с потреблением отраслях — розничной торговле, общественном питании, развлечениях.

Средний размер депозитов клиентов, получающих зарплату на счет в банке, постепенно увеличивается: если в 2023 году медианный вклад составлял чуть более 500 евро, то сейчас — около 750 евро. Зарплаты продолжат расти быстрее инфляции, а потребительские настроения уже выше долгосрочного среднего уровня, поэтому можно прогнозировать дальнейший рост расходов домохозяйств. Данные за октябрь также показывают значительный рост розничной торговли.

После введение тарифов Трампа экспорт латвийских товаров в США в третьем квартале сократился на 13% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, влияние торговых ограничений на экспортные возможности Латвии будет заметно и в будущем. Однако в третьем квартале, несмотря на высокую неопределённость в мировой торговле, общий объём экспорта вырос.

Большая часть роста инвестиций связана со строительством. Государственные инвестиции формируют все большую долю ВВП. Однако также выросли инвестиции в жилье, что, вероятно, связано с высокой активностью на рынке недвижимости. Если скорректировать объём сделок на численность населения, видно, что рынок квартир Риги сейчас самый активный среди балтийских столиц.

Сейчас мы переживаем сложные и полные неопределенности времена. Однако позитивно то, что предприятия и жители постепенно становятся более оптимистичными.

Дайнис Гашпуитис, главный экономист банка SEB:

– Главным двигателем экономики является активизация инвестиционного цикла. В третьем квартале инвестиции выросли на 10,8%, что отражается в росте строительства (+9%). Поддержку оказывает и экспорт (+3%), причём вырос как экспорт услуг (+3,2%), так и товаров (+2,8%). Дополнительный стимул экономике дают и государственные расходы (+5,8%).

О продолжении инерции роста в последнем квартале года и в следующем году свидетельствует октябрьский рост розничной торговли на 4,8%, чего давно не было. Оживление потребления дает самый большой потенциал ускорения роста.

Однако решающим фактором станет уверенность домохозяйств. Восприятие внешних событий и инфляции существенно повлияет на их оценку будущего и, соответственно, на модель расходов.

Этот год, скорее всего, завершится ростом выше текущего прогноза в 1,5%. В то же время корректировать прогноз на следующий год (1,9%) пока рано. Хотя следующий год выглядит более уверенным, потенциал роста всё ещё ограничивается неопределенностью относительно развития событий в международной торговле и в Украине, а также решениями внутри страны — например, о демонтаже железнодорожных путей в направлении России.