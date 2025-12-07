Новый научно-исследовательский центр Kvanttinova будет создан в районе Отаниеми города Эспоо. Проект реализуется научно-исследовательским центром VTT, рядом компаний и властями Эспоо.

– Kvanttinova – это экосистема для исследований и разработки продуктов, в которой VTT совместно с партнерами будут создавать инновации в сфере микросхем и полупроводников, – рассказала директор направления цифровых технологий VTT Эрья Турунен.

Стоимость проекта составит 150 миллионов евро. С учётом оборудования инвестиции могут превысить полмиллиарда евро. Государство выделит финансирование в размере 79 миллионов евро.

Генеральный директор Kvanttinova Oy Юсси Туовинен отмечает, что проект станет одной из крупнейших инвестиций Финляндии в ближайшем будущем. Строительство центра планируется начать в следующем году.

Ожидается, что проект значительно ускорит рост полупроводниковой промышленности Финляндии, занимающейся разработкой и производством микросхем.

– Речь идёт об устройствах размером всего в несколько нанометров. Например, самые современные чипы в мобильных телефонах имеют толщину в одну десятитысячную человеческого волоса, – объясняет Турунен.

Эти инновации могут оказать значительное влияние на экономический рост и конкурентоспособность Финляндии. Полупроводниковая промышленность переживает бурный рост во всём мире благодаря развитию искусственного интеллекта и цифровизации.

Финские игроки индустрии ставят амбициозную цель увеличить годовой оборот с полутора миллиардов евро до шести–семи миллиардов евро.

Директор направления цифровых технологий VTT считает вполне реальным, что Финляндия может стать ”Тайванем квантовых технологий”. По её оценкам, численность занятых в полупроводниковой промышленности Финляндии вырастет с 7 500 до примерно 20 000 человек.

– Это послужит магнитом, который привлечет сюда еще больше высококлассных специалистов со всего мира. Мы стремимся к позитивному эффекту домино и созданию новых рабочих мест в Финляндии, – делится видением Туовинен.