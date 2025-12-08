Baltijas balss logotype
Израиль и ХАМАС вскоре перейдут ко второй фазе перемирия - Нетаньяху

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль и ХАМАС вскоре перейдут ко второй фазе перемирия - Нетаньяху
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС очень скоро перейдут ко второй фазе перемирия, в рамках которой ХАМАС передаст останки последнего заложника, пишет LETA со ссылкой на AP.

Нетаньяху подчеркнул, что второй этап, касающийся разоружения ХАМАС и вывода израильских войск из сектора Газа, может начаться уже к концу месяца.

ХАМАС пока не передал останки 24-летнего полицейского Рана Гвили, убитого в результате нападения, организованного ХАМАС 7 октября 2023 года, с которого началась война. Его тело было увезено в сектор Газа.

Вторая фаза прекращения огня также предусматривает размещение международных сил в Газе и создание временного палестинского правительства, которое будет решать текущие вопросы под контролем международного совета, возглавляемого президентом США Дональдом Трампом.

В воскресенье высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка готова обсудить заморозку, хранение или сдачу оружия.

Возвращение останков Гвили и передача Израилем в обмен 15 тел палестинцев завершит первую фазу 20-пунктного плана перемирия, предложенного Трампом.

Тем временем начальник Генерального штаба армии Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир в воскресенье назвал так называемую "жёлтую линию", которая отделяет контролируемую Израилем часть сектора Газа от остальной территории, "новой границей".

#Израиль #оружие #Дональд Трамп #Хамас #перемирие #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

