Британия призвала Европу объединиться против «российской киберугрозы» 0 191

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Британия призвала Европу объединиться против «российской киберугрозы»
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Купер: Британия и Европа должны объединиться против «киберугрозы» РФ.

Великобритания и Европа должны объединить свои усилия против киберугроз, которые якобы исходят от России. С таким призывом выступила глава МИД королевства Иветт Купер, передает The Independent.

«Великобритания и Европа должны срочно объединиться, чтобы дать отпор эскалации атак со стороны России и других враждебных государств (...). По всей Европе мы наблюдаем эскалацию гибридных угроз, в том числе киберугроз, направленных на ослабление критически важной национальной инфраструктуры и вмешательство в наши демократии», — заявила дипломат.

При этом Купер не привела никаких доказательств своим словам.

#Европа #Великобритания #дипломатия #кибербезопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
