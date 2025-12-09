Великобритания и Европа должны объединить свои усилия против киберугроз, которые якобы исходят от России. С таким призывом выступила глава МИД королевства Иветт Купер, передает The Independent.

«Великобритания и Европа должны срочно объединиться, чтобы дать отпор эскалации атак со стороны России и других враждебных государств (...). По всей Европе мы наблюдаем эскалацию гибридных угроз, в том числе киберугроз, направленных на ослабление критически важной национальной инфраструктуры и вмешательство в наши демократии», — заявила дипломат.

При этом Купер не привела никаких доказательств своим словам.