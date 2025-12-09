Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канцлер Германии призвал Европу к независимости от США 0 527

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Канцлер Германии призвал Европу к независимости от США
ФОТО: Global Look Press

Канцлер Германии Мерц: Европе необходимо стать менее зависимой от США.

Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. С таким призывом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Sky News.

«Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик, комментируя новую стратегию национальной безопасности США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны. По мнению американского лидера, многие страны Европы в скором времени станут нежизнеспособными из-за «катастрофической» миграционной политики.

Глава Белого дома также указал, что главная причина слабости Европы — желание быть политкорректной.

Читайте нас также:
#США #Европа #миграция #Меркель #безопасность #независимость #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президентское кресло готов уступить: Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине
Изображение к статье: Фото: US Navy / Globallookpress.com
Изображение к статье: Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов
Изображение к статье: Больше половины Киева осталось без электричества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео