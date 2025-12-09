Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента Украины, просто он... беспокоится о военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента, однако сейчас провести выборы в стране практически невозможно. Слова политика приводит украинское агентство УНИАН.

По словам украинского лидера, перед проведением выборов нужно решить два вопроса, и главный из них — безопасность проведения такого мероприятия. «Прежде всего, безопасность. Как их провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? Относительно наших военных. Вопрос — как они будут голосовать?» — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что необходима законодательная основа для легитимности проведения выборов. Отвечая на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы, Зеленский заявил, что этот вопрос должен решать украинский народ, а не народы других государств.