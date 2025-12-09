Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президентское кресло готов уступить: Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине 0 557

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президентское кресло готов уступить: Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента Украины, просто он... беспокоится о военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента, однако сейчас провести выборы в стране практически невозможно. Слова политика приводит украинское агентство УНИАН.

По словам украинского лидера, перед проведением выборов нужно решить два вопроса, и главный из них — безопасность проведения такого мероприятия. «Прежде всего, безопасность. Как их провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? Относительно наших военных. Вопрос — как они будут голосовать?» — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что необходима законодательная основа для легитимности проведения выборов. Отвечая на призыв президента США Дональда Трампа провести выборы, Зеленский заявил, что этот вопрос должен решать украинский народ, а не народы других государств.

Читайте нас также:
#выборы #Украина #Дональд Трамп #безопасность #голосование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: US Navy / Globallookpress.com
Изображение к статье: Что ждет Европу? Германия готовит крупнейший в истории пакет военных заказов
Изображение к статье: Больше половины Киева осталось без электричества
Изображение к статье: Британия призвала Европу объединиться против «российской киберугрозы»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео