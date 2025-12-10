Baltijas balss logotype
«Он улетел, но пообещал вернуться». Как долго кошка помнит своего хозяина?

В мире животных
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Он улетел, но пообещал вернуться». Как долго кошка помнит своего хозяина?

Кошка — это не преданный пес, который радуется лишь вашему взгляду. Порой кажется, что ей безразлично, есть вы или нет. Главное, чтобы миска всегда была полна, а ежедневная доза поглаживаний за ушком выполнялась. Можно смело планировать отпуск на месяц или даже уехать в Таиланд на зимовку, оставив кота на каникулы у бабушки. Ему все равно, на чьей голове спать и кто будет менять его лоток.

 

Однако наступает тот редкий момент, когда пушистый «террорист» вдруг приходит на руки, и по всей квартире раздается громкое урчание. И вот вы сидите и размышляете, как он сможет обойтись без вас? Ваше сердце разрывается от душераздирающих историй о том, как ваш кот изображает из себя самое несчастное существо на свете, пока вы наслаждаетесь солнечными днями. У нас есть ответ на вопрос: привязываются ли кошки к людям и вспомнит ли кошка своего хозяина, если тот отправится в кругосветное путешествие.

Известно, что мозг кошки составляет около 0.5-1.2% от общей массы тела. Это немного, но достаточно, чтобы запомнить своего хозяина. Однако помните, что коты ценят стабильность, заботу и ласку, и со временем привязываются к тем, кто это им предоставляет. Чем больше времени вы проводите со своим питомцем, тем крепче будет ваша связь.

Лучше всего запоминаются приятные моменты: вкусный завтрак по утрам, игра с мышкой на веревочке после обеда и вечерние объятия в кровати. Если кот был полностью доволен своей жизнью, он никогда не забудет запахи, звуки и определенные ритуалы, которые ассоциировались с хозяином на протяжении нескольких лет.

Коты также отлично запоминают негативные моменты. Если владелец причинял им боль или делал что-то неприятное, они будут помнить об этом всю жизнь и бояться запахов, звуков и предметов, связанных с этими мучениями. Мой кот уже два года как боится ливерной колбасы, потому что однажды он получил хорошую порцию веником за украденный деликатес. Как только я появляюсь с ароматной колбасой, кот тут же прячется под диван. Даже уговоры и ласки не заставят его попробовать это лакомство.

Когда хозяин уезжает, поверх старых воспоминаний накапливаются новые — о соседском коте Кузьме, новом пылесосе и говорливой птичке в клетке, которую нельзя съесть. Постепенно старые запахи затмеваются. Но не стоит отчаиваться. Если ваш кот не вел скучное и однообразное существование в квартире, то теплые воспоминания обязательно преодолеют любые недуги и проблемы с памятью.

Видео