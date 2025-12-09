Baltijas balss logotype
Врач перечислила причины зловонного дыхания по утрам 0 432

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач перечислила причины зловонного дыхания по утрам
ФОТО: Freepik

Стоматолог Ахмед: плохой запах изо рта по утрам может быть вызван инфекцией.

Стоматолог Софина Ахмед рассказала, почему может появляться неприятный запах изо рта по утрам. Причины зловонного дыхания она перечислила в беседе с Metro.

Во время сна выработка слюны уменьшается, из-за чего бактерии во рту активно размножаются, объяснила Ахмед. По ее словам, именно это и приводит к неприятному запаху изо рта, а также к ощущению горечи.

Если же человек чувствует утром соленый или кровавый привкус во рту, его причиной, скорее всего, является заложенность носа, из-за которой слизь стекает по задней стенке носа во время сна. А кислый или металлический привкус появляется из-за ларингофарингеального рефлюкса — состояния, при котором желудочная кислота и ферменты попадают в горло, уточнила врач.

Чтобы снизить риск неприятного запаха изо рта по утрам, Ахмед порекомендовала выпивать перед сном стакан воды. Кроме того, она посоветовала вечером использовать средство для полоскания рта и стимулировать выделение слюны — для этого можно жевать жевательную резинку без сахара. Наконец, врач призвала использовать скребок для языка и зубную нить.

Ранее стоматолог Шив Пабари рассказал, какой сорт кофе сильнее всего окрашивает зубную эмаль. По его словам, проведенное в Южной Корее исследование показало, что у людей, предпочитающих кофе из зерен робусты, зубы белее, чем у любителей арабики.

Читайте нас также:
#медицина #стоматология #кофеин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

