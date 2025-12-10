Великобритания работает над технологией «Атлантический бастион» из-за «активности» российских подлодок. Программа будет запущена в 2026-м и поможет модернизировать ВМС при помощи ИИ. Проект представил министр обороны королевства Джон Хили во время визита на военно-морскую базу в Портсмуте.

Проект стал частью реализации Стратегического оборонного обзора и, как отмечает Лондон, является ответом на «усиление активности российских подводных лодок». В британском оборонном ведомстве заявили, что в последние недели у берегов королевства было зафиксировано движение российского разведывательного судна «Янтарь». Военная разведка Великобритании также считает, что Россия «модернизирует свой флот для возможных атак на подводные кабели и трубопроводы».

По данным оборонного ведомства, «Атлантический бастион» объединит автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию. Программа поможет создать гибридные военно-морские силы, способные обнаруживать, отслеживать и противодействовать потенциальным угрозам на больших расстояниях. Предполагается, что эта технология защитит британские подлодки в Северной Атлантике.

В разработку и испытания противолодочных сенсоров в рамках программы уже было вложено £14 млн ($10,5 млн), причем соотношение частных инвестиций к государственным составило 4:1, пояснили в британском оборонном ведомстве. В конкурсе участвовали 26 компаний из Великобритании и Европы, из них 20 предприятий уже представили демонстрационные образцы технологий. Успешные проекты перейдут к стадии расширенных испытаний в ближайшие недели, а развертывание технологии на воде планируется осуществить уже в следующем году.

По словам Хили, быстрый прогресс подчеркивает готовность оборонной промышленности поддержать трансформацию Королевского флота Великобритании. «Новая эпоха угроз требует новой эпохи обороны, и мы должны быстро внедрять инновации в военном темпе, чтобы сохранять преимущество на поле боя», — подчеркнул он.

В конце сентября экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, это другой вид войны, который включает в себя кибератаки и обширную разведывательную деятельность.

Лондон в июне объявил о переходе страны в режим «готовности к войне». Кроме того, правительство Великобритании анонсировало увеличение инвестиций в оборонное производство на £1,5 млрд (около $2 млрд).