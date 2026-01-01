Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасности холодца: что нужно знать 0 421

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасности холодца: что нужно знать

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о потенциальных вредных свойствах холодца. Поэтому некоторым людям лучше воздержаться от этого блюда.

 

По словам эксперта, из-за высокой концентрации жира и специй холодец не рекомендуется детям младше трех лет. Этот продукт плохо усваивается и может вызывать раздражение кишечника.

Также врач советует с осторожностью употреблять холодец тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеваниями органов ЖКТ и подагрой.

«При подагре в организме накапливается мочевая кислота — азотсодержащее соединение, конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец затрудняет выведение мочевой кислоты с мочой и усугубляет течение болезни», — пояснила гастроэнтеролог.

Кроме того, Кашух рекомендует избегать сочетания холодца с высококалорийными блюдами, такими как жареное мясо или салаты с майонезом. Лучше подавать это блюдо с овощными салатами и сметаной.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, какие огурцы помогут справиться с похмельем
Изображение к статье: Исследователи выявили полезные свойства китайского «небритого» фрукта
Изображение к статье: Определён овощ, способствующий защите от рака
Изображение к статье: Опасные комбинации блюд на новогоднем столе: мнение специалиста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео