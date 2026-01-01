Baltijas balss logotype
Гастроэнтеролог объяснила, какие огурцы помогут справиться с похмельем 0 228

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, какие огурцы помогут справиться с похмельем

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова утверждает, что самостоятельная борьба с похмельем может быть небезопасной.

 

«Первое правило — не пытайтесь опохмеляться. При повторном употреблении алкоголя на следующий день в крови образуется большое количество ацетальдегида, который вызывает такие неприятные симптомы, как головная боль и тошнота», — отметила эксперт.

Кроме того, врач подчеркивает, что соленые огурцы действительно могут помочь при похмелье и облегчить состояние. Важно лишь уметь различать соленые и маринованные огурцы.

«Соленые огурцы — это хорошо, а маринованные — нет. Не стоит пить маринад вместо рассола, так как уксус в маринаде замедляет работу печени», — добавила диетолог.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
