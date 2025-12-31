Многие традиционные угощения, которые готовят на новогодний стол, отличаются высоким содержанием жиров и калорий.

Нутрициологи Алена Денисова и Марина Мальцева поделились рекомендациями о том, от каких закусок лучше отказаться, и предложили варианты замен.



Колбасы и копчености

Чаще всего на новогоднем столе можно увидеть колбасную тарелку, наполненную сервелатом, салями и другими видами копченых изделий. Эти продукты содержат трансжиры, сахар, консерванты и другие добавки, что делает их употребление, особенно на ночь, крайне нежелательным.

Тем, кто не хочет лишать себя мясных закусок в новогоднюю ночь, подойдет, например, домашняя буженина.

Запеченное мясо, нарезанное небольшими кусочками, станет отличным вариантом. К закуске прекрасно подойдут овощи и кисло-пряные соусы из брусники, клюквы или граната.

Бутерброды с икрой

Сочетание сливочного масла и белого багета или батона не является самым удачным, особенно если на столе достаточно других калорийных угощений.

Вместо этого можно использовать цельнозерновой хлеб в качестве основы для бутербродов, а масло заменить творожным сыром.

К тому же, вкус творожного сыра смягчает соленость икры и помогает избавиться от легкой горечи.

Важно обращать внимание на состав самой красной икры: в качественном продукте не должно быть рафинированного масла и других добавок, кроме соли.

Канапе

Популярные сочетания для канапе включают белый хлеб, шпроты и огурец; белый хлеб, копченую колбасу и огурец; белый хлеб, несколько видов сыра и виноград.

Как и в случае с бутербродами, можно заменить батон на цельнозерновой или ржаной хлеб и использовать более здоровые и менее обработанные ингредиенты.

Например, можно приготовить такие канапе:

хлеб — творожный сыр — слабосоленая рыба — авокадо;

хлеб — творожный сыр — креветки — лимон;

хлеб — творожный сыр — помидоры — твердый сыр — оливки;

хлеб — творожный сыр — консервированный тунец;

хлеб — свежий огурец — листья салата — креветки — оливки.