Многие традиционные угощения, которые готовят на новогодний стол, отличаются высоким содержанием жиров и калорий.
Нутрициологи Алена Денисова и Марина Мальцева поделились рекомендациями о том, от каких закусок лучше отказаться, и предложили варианты замен.
Колбасы и копчености
Чаще всего на новогоднем столе можно увидеть колбасную тарелку, наполненную сервелатом, салями и другими видами копченых изделий. Эти продукты содержат трансжиры, сахар, консерванты и другие добавки, что делает их употребление, особенно на ночь, крайне нежелательным.
Тем, кто не хочет лишать себя мясных закусок в новогоднюю ночь, подойдет, например, домашняя буженина.
Запеченное мясо, нарезанное небольшими кусочками, станет отличным вариантом. К закуске прекрасно подойдут овощи и кисло-пряные соусы из брусники, клюквы или граната.
Бутерброды с икрой
Сочетание сливочного масла и белого багета или батона не является самым удачным, особенно если на столе достаточно других калорийных угощений.
Вместо этого можно использовать цельнозерновой хлеб в качестве основы для бутербродов, а масло заменить творожным сыром.
К тому же, вкус творожного сыра смягчает соленость икры и помогает избавиться от легкой горечи.
Важно обращать внимание на состав самой красной икры: в качественном продукте не должно быть рафинированного масла и других добавок, кроме соли.
Канапе
Популярные сочетания для канапе включают белый хлеб, шпроты и огурец; белый хлеб, копченую колбасу и огурец; белый хлеб, несколько видов сыра и виноград.
Как и в случае с бутербродами, можно заменить батон на цельнозерновой или ржаной хлеб и использовать более здоровые и менее обработанные ингредиенты.
Например, можно приготовить такие канапе:
хлеб — творожный сыр — слабосоленая рыба — авокадо;
хлеб — творожный сыр — креветки — лимон;
хлеб — творожный сыр — помидоры — твердый сыр — оливки;
хлеб — творожный сыр — консервированный тунец;
хлеб — свежий огурец — листья салата — креветки — оливки.
Оставить комментарий