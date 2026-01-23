Baltijas balss logotype
Собачий язык тела расскажет о чувствах питомца 0 113

В мире животных
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собачий язык тела расскажет о чувствах питомца

Собаки не могут говорить, но выражают эмоции через язык тела. Их лай, виляние хвостом и рычание многое рассказывают о чувствах. Важно учиться интерпретировать эти сигналы, чтобы лучше понимать любимцев.

Расслабленные собаки обычно отличаются направленными вперед или слегка прижатыми ушами, а их хвост виляет по кругу — это явный признак счастья. Мягкий взгляд и желание быть рядом также указывают на комфорт. Однако если собака пытается создать дистанцию, это может сигнализировать о стрессе. Поджатый хвост и напряжение в теле — признаки страха.

Некоторые породы выглядят настороженно даже в спокойном состоянии, поэтому важно знать особенности поведения вашей собаки. Например, немецкие овчарки имеют всегда вертикальные уши, а у хаски хвосты всегда закручены.

Изменения в языке тела могут также указывать на болезни. Если ваша обычно активная собака вдруг предпочитает уединение и покой, теряет интерес к играм, это может быть признаком проблем со здоровьем.

#животные #собаки #эмоции #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

