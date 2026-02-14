Собака таможенной службы международного аэропорта Логан в Бостоне обнаружила подозрительное содержимое в сумке одного из пассажиров. Владелец багажа утверждал, что внутри находится сушеная рыба, однако при проверке были найдены мумифицированные обезьяны, сообщает The Guardian.

Американский турист, который возвращался из поездки в Демократическую Республику Конго, пытался провезти в багаже четыре высушенных трупа обезьян. После их обнаружения служебной собакой он заявил, что привез их для «личного потребления».

Как сообщает издание, ввоз сырого или слабо обработанного мяса диких животных в США запрещен из-за риска распространения заболеваний. В связи с этим весь багаж путешественника был конфискован и передан в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для утилизации.