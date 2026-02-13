Baltijas balss logotype
Что общего у мышей и реактивных двигателей: неожиданное открытие учёных

В мире животных
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что общего у мышей и реактивных двигателей: неожиданное открытие учёных

Грызуны, такие как мыши и крысы, используют для общения ультразвуковые сигналы, которые производятся с помощью уникального резонансного механизма, ранее наблюдавшегося лишь в реактивных двигателях.

Сверхскоростная съёмка с частотой 100 000 кадров в секунду показала, что во время генерации этих звуков голосовые связки животных остаются неподвижными. Вместо этого струя воздуха из трахеи ударяется о внутреннюю стенку гортани, создавая резонанс, который порождает высокочастотный свист. Этот способ аналогичен принципам работы аэроакустических систем в технике и демонстрирует сложность и изощрённость механизма вокализации у мышей.

Открытие также подчёркивает сходство нейробиологических основ голосовой коммуникации у мышей и людей, что делает этих грызунов ценной моделью для изучения речевых расстройств.

Несмотря на широкое использование мышей в научных исследованиях, многие аспекты их ультразвукового общения остаются малоизученными. В частности, неясно, применяются ли сходные механизмы у других видов, например у рукокрылых.

#наука #биология #грызуны #техника #исследования
