Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему тигры оранжевые? 0 192

В мире животных
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему тигры оранжевые?

Цвет и узор шкуры или кожи у животных выполняют ряд функций, к примеру, служат для привлечения партнеров либо предупреждения врагов о своей ядовитости. Однако для хищников, придерживающихся засадной тактики охоты, умение остаться незаметным для добычи критически важно.

Интересно, что при этом тигры имеют оранжевый окрас, который для человеческого глаза ярко выделяется среди окружающей среды. Это связано с нашим трихроматическим цветовым зрением: у людей есть колбочки трех типов, отвечающие за восприятие цвета. В отличие от нас, подавляющее число наземных млекопитающих обладает дихроматическим цветовым зрением и не воспринимает оранжевый цвет, видя его как зеленый. Это затрудняет для них возможность заметить тигра в траве.

Кроме прочего, эволюция не располагает необходимыми компонентами для создания зеленого меха у тигров.

Исследования доказали, что оранжевый окрас действительно эффективен для маскировки от дихроматов. Эксперименты показали, что люди с дихроматическими очками значительно медленнее находили тигров на изображениях. Интересно, что животные, на которых охотятся тигры, так и не развили способность видеть оранжевый цвет.

Читайте нас также:
#экология #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео