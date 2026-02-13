Цвет и узор шкуры или кожи у животных выполняют ряд функций, к примеру, служат для привлечения партнеров либо предупреждения врагов о своей ядовитости. Однако для хищников, придерживающихся засадной тактики охоты, умение остаться незаметным для добычи критически важно.

Интересно, что при этом тигры имеют оранжевый окрас, который для человеческого глаза ярко выделяется среди окружающей среды. Это связано с нашим трихроматическим цветовым зрением: у людей есть колбочки трех типов, отвечающие за восприятие цвета. В отличие от нас, подавляющее число наземных млекопитающих обладает дихроматическим цветовым зрением и не воспринимает оранжевый цвет, видя его как зеленый. Это затрудняет для них возможность заметить тигра в траве.

Кроме прочего, эволюция не располагает необходимыми компонентами для создания зеленого меха у тигров.

Исследования доказали, что оранжевый окрас действительно эффективен для маскировки от дихроматов. Эксперименты показали, что люди с дихроматическими очками значительно медленнее находили тигров на изображениях. Интересно, что животные, на которых охотятся тигры, так и не развили способность видеть оранжевый цвет.