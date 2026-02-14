Американская команда ученых провела исследование биомассы, полученной после экстракции каннабидиола (КБД), и пришла к выводу, что она не представляет опасности для здоровья жвачных животных. Этот компонент может быть включен в рацион молочных коров, несмотря на «некоторую неприятность вкуса», сообщает научный портал phys.org.

В процессе переработки конопли образуется значительное количество отработанной массы, состоящей из измельченных листьев и стеблей растения. Ученые считают, что она обладает множеством полезных свойств, которые могут быть применены в животноводстве. «Отработанная биомасса конопли имеет большой потенциал с точки зрения питательной ценности», – отметил руководитель исследования доктор Массимо Бионаз из Университета штата Орегон в Корваллисе. По его словам, она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут положительно сказаться на производительности и общем состоянии здоровья животных.

Для проверки безопасности этого ингредиента ученые отобрали 18 коров джерсейской породы, находящихся на завершающем этапе лактации. Первые четыре дня их рацион был одинаковым, после чего животных разделили на две группы. Первая группа получала увеличенное количество корма с добавлением отработанной биомассы конопли, вторая – с мукой из люцерны. В обоих случаях содержание добавок не превышало 13% от общего объема потребляемого сухого вещества.

Затем в рационе первой группы начали постепенно снижать количество биомассы, полностью исключив ее из корма через четыре недели. В течение всего этого времени ученые фиксировали потребление сухого вещества коровами, их массу тела и показатели упитанности, надоев и активности. Также проводился анализ химического состава и жирности молока. Кроме того, исследователи контролировали состав крови животных, метаболизм азота и выбросы метана.

В результате ученые подтвердили, что использование отработанной биомассы конопли в качестве потенциального кормового ингредиента не вредит здоровью лактирующих молочных коров. При этом в экспериментальной группе было замечено снижение общего потребления корма. По мнению исследователей, это связано с низкой вкусовой привлекательностью нового ингредиента для коров. «Дойные коровы не любят перемен и, вероятно, не могут привыкнуть к характерному запаху отработанной биомассы конопли, особенно когда она представлена в концентрированной гранулированной форме», – уточнил доктор Массимо Бионаз.

Он также добавил, что эта тенденция не оказала негативного влияния на продуктивность животных. Более того, ученые зафиксировали некоторое увеличение надоев по сравнению с контрольной группой. В связи с этим их следующей целью является выяснить, могут ли добавки отработанной биомассы конопли в рационе коров повысить их продуктивность.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Dairy Science.