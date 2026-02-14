Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование ученых: влияние конопли на молочных коров 0 158

В мире животных
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование ученых: влияние конопли на молочных коров

Американская команда ученых провела исследование биомассы, полученной после экстракции каннабидиола (КБД), и пришла к выводу, что она не представляет опасности для здоровья жвачных животных. Этот компонент может быть включен в рацион молочных коров, несмотря на «некоторую неприятность вкуса», сообщает научный портал phys.org.

 

В процессе переработки конопли образуется значительное количество отработанной массы, состоящей из измельченных листьев и стеблей растения. Ученые считают, что она обладает множеством полезных свойств, которые могут быть применены в животноводстве. «Отработанная биомасса конопли имеет большой потенциал с точки зрения питательной ценности», – отметил руководитель исследования доктор Массимо Бионаз из Университета штата Орегон в Корваллисе. По его словам, она обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут положительно сказаться на производительности и общем состоянии здоровья животных.

Для проверки безопасности этого ингредиента ученые отобрали 18 коров джерсейской породы, находящихся на завершающем этапе лактации. Первые четыре дня их рацион был одинаковым, после чего животных разделили на две группы. Первая группа получала увеличенное количество корма с добавлением отработанной биомассы конопли, вторая – с мукой из люцерны. В обоих случаях содержание добавок не превышало 13% от общего объема потребляемого сухого вещества.

Затем в рационе первой группы начали постепенно снижать количество биомассы, полностью исключив ее из корма через четыре недели. В течение всего этого времени ученые фиксировали потребление сухого вещества коровами, их массу тела и показатели упитанности, надоев и активности. Также проводился анализ химического состава и жирности молока. Кроме того, исследователи контролировали состав крови животных, метаболизм азота и выбросы метана.

В результате ученые подтвердили, что использование отработанной биомассы конопли в качестве потенциального кормового ингредиента не вредит здоровью лактирующих молочных коров. При этом в экспериментальной группе было замечено снижение общего потребления корма. По мнению исследователей, это связано с низкой вкусовой привлекательностью нового ингредиента для коров. «Дойные коровы не любят перемен и, вероятно, не могут привыкнуть к характерному запаху отработанной биомассы конопли, особенно когда она представлена в концентрированной гранулированной форме», – уточнил доктор Массимо Бионаз.

Он также добавил, что эта тенденция не оказала негативного влияния на продуктивность животных. Более того, ученые зафиксировали некоторое увеличение надоев по сравнению с контрольной группой. В связи с этим их следующей целью является выяснить, могут ли добавки отработанной биомассы конопли в рационе коров повысить их продуктивность.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Dairy Science.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео