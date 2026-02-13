Baltijas balss logotype
Виляют ли волки хвостом?

В мире животных
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виляют ли волки хвостом?

Волки, предки домашних собак, также виляют хвостом, особенно при приветствии.

Сара Маршалл-Пескини, старший научный сотрудник Института этологии им. Лоренца, поясняет: такое поведение часто проявляется, когда волки воссоединяются после разлуки. В волчьей стае обычно есть пара, отвечающая за размножение, и другие взрослые особи, которые помогают заботиться о потомстве.

Виляние хвостом может указывать на подчинение: когда волк опускает хвост низко и водит им из стороны в сторону, это показывает его статус в стае. Данное поведение помогает избежать конфликтов за ресурсы.

Щенки, приветствуя взрослых, тоже виляют хвостиком и облизывают щеки родителей, что побуждает тех отрыгивать еду для детенышей.

Собаки переняли такие приветственные сигналы у волков и используют их при общении с людьми. Если пес пытается лизнуть вас в лицо, это, конечно, не очень хорошо чисто из гигиенических соображений. А вот виляние хвостом остается важным знаком дружелюбия и привязанности.

Видео