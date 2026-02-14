Baltijas balss logotype
Эксперт объяснил причины преждевременной смерти шотландских кошек 0 358

В мире животных
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт объяснил причины преждевременной смерти шотландских кошек

Шотландские кошки подразделяются на два типа – вислоухих (скоттиш-фолдов) и прямоухих (скоттиш-страйтов). Несмотря на то что это разные породы, их часто скрещивают. О причинах такого подхода рассказал фелинолог и ветеринар Николай Леонов.

 

По словам эксперта, все дело в здоровье потомства.

«Если мы будем скрещивать исключительно шотландских вислоухих, то можем получить агрессивную мутацию, негативно влияющую на общее состояние кошки. К сожалению, такие животные быстро погибают. Ген, отвечающий за вислоухость, нарушает и изменяет свойства хряща. За такими кошками требуется тщательный уход, включая контроль подвижности конечностей и состояния хряща», – отметил Николай Леонов в интервью Интерфаксу.

Кроме того, шотландские кошки, как и мейн-куны, склонны к сердечным заболеваниям. Владельцам таких питомцев рекомендуется запланировать первый визит к кардиологу в возрасте 6–7 месяцев и провести эхокардиографию сердца, советует ветеринар.

Оставить комментарий

